Мэр Екатеринбурга раскрыл, когда подорожает проезд в общественном транспорте

В Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти только тогда, когда жители заметят улучшение качества обслуживания. Об этом рассказал журналистам мэр города Алексей Орлов после заседания коллегии, передает корреспондент URA.RU.
«Я говорил год назад. Пока люди не заметят качественного изменения в обслуживании транспорта, мы повышать проезд не будем. Скажут люди: да, стало лучше, ездить стало комфортнее, удобнее, [тогда только цены могут измениться]», — сказал Орлов. На данный момент проезд на общественном транспорте стоит 33 рубля, при оплате по QR-коду или NFC через Систему быстрых платежей (СБП) пассажирам доступна скидка в девять рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что Орлов подписал постановление о бесплатном проезде для школьников и студентов до 18 лет. Из него следует, что мера поддержки будет предоставляться бессрочно, а ученики должны иметь при себе документ о получении образования, тогда проехать они смогут бесплатно.
