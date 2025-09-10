10 сентября 2025

Свердловские участковые сразятся за звание лучшего

В Свердловской области стартовал конкурс за звание лучшего участкового
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс силовиков пройдет в три этапа
Конкурс силовиков пройдет в три этапа Фото:

В Свердловской области стартовал ежегодный полицейский конкурс «Народный участковый 2025». Лучший участковый из региона пройдет в финальный этап соревнования, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По его словам, цель мероприятия — повышение уровня доверия населения к полицейским, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о работе участковых. «В конкурсе участвуют представители территориальных ОВД. Вся информация о конкурсантах размещена на сайте областного ГУ МВД. Участники голосования могут узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого участкового и как его характеризуют коллеги и граждане», — заявил полковник Горелых.

Конкурс проводит в три этапа. Первый — с 11 по 20 сентября — в формате онлайн-голосования, второй — с 7 по 16 октября. Горелых призвал поддержать земляков в погонах.

В 2023 году лучшим участковым Екатеринбурга был признан Андрей Хвощевский. После этого он получил повышение и возглавил службу участковых в городском УМВД РФ. Весной стало известно, что он уволился из полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области стартовал ежегодный полицейский конкурс «Народный участковый 2025». Лучший участковый из региона пройдет в финальный этап соревнования, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его словам, цель мероприятия — повышение уровня доверия населения к полицейским, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о работе участковых. «В конкурсе участвуют представители территориальных ОВД. Вся информация о конкурсантах размещена на сайте областного ГУ МВД. Участники голосования могут узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого участкового и как его характеризуют коллеги и граждане», — заявил полковник Горелых. Конкурс проводит в три этапа. Первый — с 11 по 20 сентября — в формате онлайн-голосования, второй — с 7 по 16 октября. Горелых призвал поддержать земляков в погонах. В 2023 году лучшим участковым Екатеринбурга был признан Андрей Хвощевский. После этого он получил повышение и возглавил службу участковых в городском УМВД РФ. Весной стало известно, что он уволился из полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...