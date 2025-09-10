Свердловские участковые сразятся за звание лучшего

В Свердловской области стартовал ежегодный полицейский конкурс «Народный участковый 2025». Лучший участковый из региона пройдет в финальный этап соревнования, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
По его словам, цель мероприятия — повышение уровня доверия населения к полицейским, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о работе участковых. «В конкурсе участвуют представители территориальных ОВД. Вся информация о конкурсантах размещена на сайте областного ГУ МВД. Участники голосования могут узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого участкового и как его характеризуют коллеги и граждане», — заявил полковник Горелых.
Конкурс проводит в три этапа. Первый — с 11 по 20 сентября — в формате онлайн-голосования, второй — с 7 по 16 октября. Горелых призвал поддержать земляков в погонах.
В 2023 году лучшим участковым Екатеринбурга был признан Андрей Хвощевский. После этого он получил повышение и возглавил службу участковых в городском УМВД РФ. Весной стало известно, что он уволился из полиции.
