В Нижнем Тагиле (Свердловская область) после ремонта открылся травмпункт горбольницы №1. Его во время личного визита в феврале 2024 года поручил отремонтировать российский президент Владимир Путин. О проделанной работе рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Здание 1947 года отремонтировано раньше срока: обновлены инженерные сети, фасады, кабинеты адаптированы для круглосуточного приема и маломобильных пациентов. Пункт оснащен 398 единицами медтехники», — сообщил глава Нижнего Тагила в своем telegram-канале.
Также был завершен капитальный ремонт детской поликлиники на Балакинской, 16, обслуживающей более 6800 детей. Завершаются работы в поликлинике на Карла Маркса, 36.
