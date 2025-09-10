10 сентября 2025

В Нижнем Тагиле открыли травмпункт, который поручил отремонтировать Путин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт в травмпункте удалось завершить раньше срока
Ремонт в травмпункте удалось завершить раньше срока Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) после ремонта открылся травмпункт горбольницы №1. Его во время личного визита в феврале 2024 года поручил отремонтировать российский президент Владимир Путин. О проделанной работе рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Здание 1947 года отремонтировано раньше срока: обновлены инженерные сети, фасады, кабинеты адаптированы для круглосуточного приема и маломобильных пациентов. Пункт оснащен 398 единицами медтехники», — сообщил глава Нижнего Тагила в своем telegram-канале.

Также был завершен капитальный ремонт детской поликлиники на Балакинской, 16, обслуживающей более 6800 детей. Завершаются работы в поликлинике на Карла Маркса, 36.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) после ремонта открылся травмпункт горбольницы №1. Его во время личного визита в феврале 2024 года поручил отремонтировать российский президент Владимир Путин. О проделанной работе рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Здание 1947 года отремонтировано раньше срока: обновлены инженерные сети, фасады, кабинеты адаптированы для круглосуточного приема и маломобильных пациентов. Пункт оснащен 398 единицами медтехники», — сообщил глава Нижнего Тагила в своем telegram-канале. Также был завершен капитальный ремонт детской поликлиники на Балакинской, 16, обслуживающей более 6800 детей. Завершаются работы в поликлинике на Карла Маркса, 36.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...