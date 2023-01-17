Глава Кургана Елена Ситникова после прямого эфира, проведенного «Центром управления региона» в соцсети «ВКонтакте», поручила подчиненным отработать более 200 обращений граждан по транспортной реформе. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной политике.
«Мэр Кургана хотела одним эфиром поставить точку в вопросах о проведении транспортной реформы и ответить на оставшиеся обращения граждан. Но вопреки ее ожиданиям, недовольных оказалось много, под трансляцией курганцы написали более 200 обращений с конкретными проблемными случаями. Из них она ответила всего на два-три. Все остальное мэр поручила отработать своим подчиненным», — говорит инсайдер. На момент публикации новости под постом с трансляцией опубликовано около 260 комментариев, среди них есть жалобы на работу новых автобусных маршрутов.
В администрации города URA.RU пояснили, что все обращения, ответы на которые не были даны в прямом эфире, направлены на рассмотрение в МКУ «Транспортное управление». «По результатам их рассмотрения специалистами учреждения будут подготовлены ответы», — отмечают в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Елена Ситникова ответила на жалобы курганцев о том, почему таблички с расписанием установлены высоко на остановочных комплексов. Причиной такого решения стала защита информационных аншлагов и табличек от вандалов.
Под трансляцией эфира курганцы написали около 250 обращений, большинство из них касается конкретных случаев и проблем в транспортной сфере
Фото: скриншот группы «Центр управления регионом по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте»
Проблемы с общественным транспортом испытывают жители Черемухово и Утяка
Фото: скриншот группы «Центр управления региона по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте»
Курганцы также жалуются на работу новых автобусных маршрутов
Фото: скриншот группы «Центр управления региона по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте»
Также курганцев интересует проезд по городу с пересадками и приложение с расписание и маршрутов автобусов
Фото: скриншот группы «Центр управления региона по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте»
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Глава Кургана Елена Ситникова после прямого эфира, проведенного «Центром управления региона» в соцсети «ВКонтакте», поручила подчиненным отработать более 200 обращений граждан по транспортной реформе. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной политике. «Мэр Кургана хотела одним эфиром поставить точку в вопросах о проведении транспортной реформы и ответить на оставшиеся обращения граждан. Но вопреки ее ожиданиям, недовольных оказалось много, под трансляцией курганцы написали более 200 обращений с конкретными проблемными случаями. Из них она ответила всего на два-три. Все остальное мэр поручила отработать своим подчиненным», — говорит инсайдер. На момент публикации новости под постом с трансляцией опубликовано около 260 комментариев, среди них есть жалобы на работу новых автобусных маршрутов. В администрации города URA.RU пояснили, что все обращения, ответы на которые не были даны в прямом эфире, направлены на рассмотрение в МКУ «Транспортное управление». «По результатам их рассмотрения специалистами учреждения будут подготовлены ответы», — отмечают в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Елена Ситникова ответила на жалобы курганцев о том, почему таблички с расписанием установлены высоко на остановочных комплексов. Причиной такого решения стала защита информационных аншлагов и табличек от вандалов.