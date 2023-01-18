Курганские депутаты предлагают отменить сухпайки для школьников

19 января 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Детям-инвалидам, обучающимся на дому, вместо сухпайков предлагают денежную компенсацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты курганской городской думы предлагают отменить выдачу сухих пайков детям с ограниченными возможностями, которые учатся на дому. Об этом сообщают на сайте гордумы. «Предлагается обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием либо выплачивать денежную компенсацию вместо питания. Сейчас таким категориям учащихся выдают сухие пайки», — указано в сообщении. При этом у родителей будет выбор: привести ребенка в школьную столовую на обед, самостоятельно забрать блюда из столовой или заменить питание денежной компенсацией. Согласно данным, стоимость питания составит 142 рубля в день на ребенка. Аналогичные цифры будут учтены при расчете размера компенсации. Выплату можно будет получить только за день, в который проводились занятия. Соответствующий проект депутаты рассмотрели на заседании комиссий по социальной политике и по бюджету, налогам и сборам. Принимать законопроект дума будет на заседании 25 января. Ранее URA.RU писало, что депутаты гордумы планировали улучшить школьное питание для младших классов. С 1 сентября по 31 декабря 2022 года стоимость бесплатного горячего питания учащихся с первого по четвертый классы составил 81 рубль.

Депутаты курганской городской думы предлагают отменить выдачу сухих пайков детям с ограниченными возможностями, которые учатся на дому. Об этом сообщают на сайте гордумы. «Предлагается обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием либо выплачивать денежную компенсацию вместо питания. Сейчас таким категориям учащихся выдают сухие пайки», — указано в сообщении. При этом у родителей будет выбор: привести ребенка в школьную столовую на обед, самостоятельно забрать блюда из столовой или заменить питание денежной компенсацией. Согласно данным, стоимость питания составит 142 рубля в день на ребенка. Аналогичные цифры будут учтены при расчете размера компенсации. Выплату можно будет получить только за день, в который проводились занятия. Соответствующий проект депутаты рассмотрели на заседании комиссий по социальной политике и по бюджету, налогам и сборам. Принимать законопроект дума будет на заседании 25 января. Ранее URA.RU писало, что депутаты гордумы планировали улучшить школьное питание для младших классов. С 1 сентября по 31 декабря 2022 года стоимость бесплатного горячего питания учащихся с первого по четвертый классы составил 81 рубль.