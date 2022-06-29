Власти Кургана хотят улучшить питание в школьных столовых

Все ученики младших классов сейчас получают питание бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На очередном заседании гордумы Кургана был рассмотрен вопрос об улучшении качества бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов. Информация опубликована на сайте администрации города.

«С 1 сентября по 31 декабря 2022 года стоимость бесплатного горячего питания учащихся начальной школы составит 81 рубль. Кроме того, на каждого ребенка к этой сумме будет добавлено еще по 35 рублей. Это позволит повысить качество и наполнение предоставляемого рациона бесплатного, в том числе за счет витаминизации», — написано в сообщении.

Эта мера позволит включить в рацион самых маленьких школьников соки и фрукты. Сейчас питание учеников начальных классов финансируется за счет бюджета трех уровней — федерального, областного и городского. Родители в этом финансово не участвуют.

О проблемах с питание в местных школах URA.RU писало ранее. В соцсетях публиковали фото из школьной столовой. Родители учеников были недовольны качеством питания. Кроме того, областной родительский комитет обращался к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову из-за проблемы с питанием.