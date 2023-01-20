В ХМАО простятся с военным, погибшим в зоне СВО

Андрей Катрычев жил в селе Теги Березовского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Теги Березовского района ХМАО с простятся с Андреем Катрычевым, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра в селе Теги в 13:00 пройдет церемония прощания с Андреем Катрычевым. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами», — сообщили в мэрии.

Катрычев родился в городе Кривой рог (Днепропетровская область, Украина). Он проживал в селе Теги, с 2019 по 2022 год служил в ОМВД России по Березовском району. В 2022 году мужчина подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что основными задачи является освобождение жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны.