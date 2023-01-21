Автомобиль увяз в сугробе (фото из архива)
Сотрудники Ямалспаса эвакуировали двух мужчин, которые застряли на дороге между Ноябрьском и Вынгапуровским месторождением в ЯНАО. Их автомобиль «Нива» увяз в сугробе.
«Водитель пытался самостоятельно выбраться из сугробов. Позже, когда стало понятно, что автомобиль „сел на брюхо“, путешественники обратились к спасателям. На помощь к ним выехали ямалспасовцы», — сообщает «Ямал-медиа» в telegram-канале. Мужчин доставили в Ноябрьск.
Ранее сообщалось, что в Тазовском районе сотрудники Ямалспаса эвакуировали 14 человек, в том числе 7 детей. Они застряли на реке Таз.
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