Свердловские зэки сошьют постельное белье для «РЖД». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, зона, исправительная колония, зэки, пошивочный цех, фку ик12, работа для заключенных
В швейных цехах ИК-16 будет изготовлено более 5000 комплектов постельного белья Фото:

Заключенные ИК-16 (Невьянск, Свердловская область) изготовят 5000 постельного белья для «РЖД». Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУФСИН.

«В швейных цехах будет изготовлено более 5000 комплектов постельного белья на сумму более 9 миллионов рублей. Комплекты будут поставляться как односпальные, так и двуспальные. В производстве будут использованы разные виды ткани», — сказано в сообщении.

Между невьянской «ИК-46 и РЖД» заключен госконтракт на поставку мебели на первое полугодие 2023 года. «На мебельном участке центра трудовой адаптации осужденных ИК-46 г. Невьянск будет произведено почти 3000 изделий на сумму более 17,5 миллионов рублей. В рамках контракта будет изготовлено более 1300 офисных стульев, более 900 кресел в 17 различных вариантах, а также более 100 шкафов для одежды, письменные столы и тумбы, стеллажи под документы и прочие предметы интерьера», — отметили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

Ранее URA.RU писало, что свердловский ГУФСИН поставит мебель для Минобрнауки РФ. Товар поставят на один миллион 550 тысяч рублей.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Заключенные ИК-16 (Невьянск, Свердловская область) изготовят 5000 постельного белья для «РЖД». Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУФСИН. «В швейных цехах будет изготовлено более 5000 комплектов постельного белья на сумму более 9 миллионов рублей. Комплекты будут поставляться как односпальные, так и двуспальные. В производстве будут использованы разные виды ткани», — сказано в сообщении. Между невьянской «ИК-46 и РЖД» заключен госконтракт на поставку мебели на первое полугодие 2023 года. «На мебельном участке центра трудовой адаптации осужденных ИК-46 г. Невьянск будет произведено почти 3000 изделий на сумму более 17,5 миллионов рублей. В рамках контракта будет изготовлено более 1300 офисных стульев, более 900 кресел в 17 различных вариантах, а также более 100 шкафов для одежды, письменные столы и тумбы, стеллажи под документы и прочие предметы интерьера», — отметили в пресс-службе свердловского ГУФСИН. Ранее URA.RU писало, что свердловский ГУФСИН поставит мебель для Минобрнауки РФ. Товар поставят на один миллион 550 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...