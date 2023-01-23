Заключенные ИК-16 (Невьянск, Свердловская область) изготовят 5000 постельного белья для «РЖД». Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУФСИН.
«В швейных цехах будет изготовлено более 5000 комплектов постельного белья на сумму более 9 миллионов рублей. Комплекты будут поставляться как односпальные, так и двуспальные. В производстве будут использованы разные виды ткани», — сказано в сообщении.
Между невьянской «ИК-46 и РЖД» заключен госконтракт на поставку мебели на первое полугодие 2023 года. «На мебельном участке центра трудовой адаптации осужденных ИК-46 г. Невьянск будет произведено почти 3000 изделий на сумму более 17,5 миллионов рублей. В рамках контракта будет изготовлено более 1300 офисных стульев, более 900 кресел в 17 различных вариантах, а также более 100 шкафов для одежды, письменные столы и тумбы, стеллажи под документы и прочие предметы интерьера», — отметили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.
Ранее URA.RU писало, что свердловский ГУФСИН поставит мебель для Минобрнауки РФ. Товар поставят на один миллион 550 тысяч рублей.
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
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Заключенные ИК-16 (Невьянск, Свердловская область) изготовят 5000 постельного белья для «РЖД». Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУФСИН. «В швейных цехах будет изготовлено более 5000 комплектов постельного белья на сумму более 9 миллионов рублей. Комплекты будут поставляться как односпальные, так и двуспальные. В производстве будут использованы разные виды ткани», — сказано в сообщении. Между невьянской «ИК-46 и РЖД» заключен госконтракт на поставку мебели на первое полугодие 2023 года. «На мебельном участке центра трудовой адаптации осужденных ИК-46 г. Невьянск будет произведено почти 3000 изделий на сумму более 17,5 миллионов рублей. В рамках контракта будет изготовлено более 1300 офисных стульев, более 900 кресел в 17 различных вариантах, а также более 100 шкафов для одежды, письменные столы и тумбы, стеллажи под документы и прочие предметы интерьера», — отметили в пресс-службе свердловского ГУФСИН. Ранее URA.RU писало, что свердловский ГУФСИН поставит мебель для Минобрнауки РФ. Товар поставят на один миллион 550 тысяч рублей.