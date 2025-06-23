В Екатеринбурге целый микрорайон остался без электричества. Скрин

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Свет пропал в середине дня
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В Екатеринбурге 23 июня жители нескольких домов на Вторчермете остались без электричества. Парализована работа магазинов и светофоров, рассказали URA.RU читатели.

«На Титова, 25 внезапно во всем доме пропал свет. Предупреждений не было, а в диспетчерской не берут трубку», — сказал собеседник. По словам другого, электричества нет и на соседней улице — Сухоложской. «Магазины и светофоры не работают», — дополнил он.

В УК РЭМП УЖСК жителям дома на Титова пообещали вернуть электричество к 19:00. Причиной стало отсутствие питания с подстанции.

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В Екатеринбурге 23 июня жители нескольких домов на Вторчермете остались без электричества. Парализована работа магазинов и светофоров, рассказали URA.RU читатели. «На Титова, 25 внезапно во всем доме пропал свет. Предупреждений не было, а в диспетчерской не берут трубку», — сказал собеседник. По словам другого, электричества нет и на соседней улице — Сухоложской. «Магазины и светофоры не работают», — дополнил он. В УК РЭМП УЖСК жителям дома на Титова пообещали вернуть электричество к 19:00. Причиной стало отсутствие питания с подстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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