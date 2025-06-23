В Екатеринбурге 23 июня жители нескольких домов на Вторчермете остались без электричества. Парализована работа магазинов и светофоров, рассказали URA.RU читатели.
«На Титова, 25 внезапно во всем доме пропал свет. Предупреждений не было, а в диспетчерской не берут трубку», — сказал собеседник. По словам другого, электричества нет и на соседней улице — Сухоложской. «Магазины и светофоры не работают», — дополнил он.
В УК РЭМП УЖСК жителям дома на Титова пообещали вернуть электричество к 19:00. Причиной стало отсутствие питания с подстанции.
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