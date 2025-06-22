22 июня 2025

«Сима-ленд» масштабно отпраздновал Международный день йоги. Видео

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Занятие прошло 21 июня (архивное фото)
Занятие прошло 21 июня (архивное фото) Фото:

Сотрудники «Сима-ленда» отметили Международный день йоги на свежем воздухе — на территории гольф-клуба Pine Creek Resort под Екатеринбургом. Участниками мероприятия стали 650 человек, сообщают представители компании.

«Сотрудники не только погрузились в практику йоги под руководством опытных тренеров студии SUNkalpa, но и насладились совместным полезным завтраком», — пишет telegram-канал «Сима-ленд Live». Массовое занятие прошло 21 июня.

Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский является почетным генеральным консулом Индии в Уральском федеральном округе и вдохновляет людей на глубокое уважение к культуре и традициям этой страны. Отмечать Международный день йоги в компании стало традицией — в 2023 году практику совершенствования духа и тела провели в главном офисе «Сима-ленда». На мероприятии в качестве гостя присутствовал представитель посольства Индии Праджвал.

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Сотрудники «Сима-ленда» отметили Международный день йоги на свежем воздухе — на территории гольф-клуба Pine Creek Resort под Екатеринбургом. Участниками мероприятия стали 650 человек, сообщают представители компании. «Сотрудники не только погрузились в практику йоги под руководством опытных тренеров студии SUNkalpa, но и насладились совместным полезным завтраком», — пишет telegram-канал «Сима-ленд Live». Массовое занятие прошло 21 июня. Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский является почетным генеральным консулом Индии в Уральском федеральном округе и вдохновляет людей на глубокое уважение к культуре и традициям этой страны. Отмечать Международный день йоги в компании стало традицией — в 2023 году практику совершенствования духа и тела провели в главном офисе « Сима-ленда» . На мероприятии в качестве гостя присутствовал представитель посольства Индии Праджвал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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