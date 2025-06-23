Федеральный министр летит в Екатеринбург на ярмарку трудоустройства

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, визит которого в Екатеринбург ранее анонсировало URA.RU, посетит ярмарку трудоустройства 27 июня. Об этом агентству рассказал осведомленный источник.
«У него в программе — встреча с [врио губернатора Денисом] Паслером и бизнес-завтрак», — поделился собеседник. В прошлом году площадкой мероприятия был Дворец железнодорожников, в этом — Уральский государственный экономический университет. Среди ключевых участников — «Сбербанк», «Гортранс», Уральский завод гражданской авиации и другие. В программе — презентации работодателей, собеседования с ними, профориентационные тестирования. Будут работать консультационные пункты: для участников СВО и членов их семей, молодежи и выпускников.
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