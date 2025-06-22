Десятки психологов съедутся ради бойцов СВО на патриотический форум Жоги

Одна из секций на форуме «Патриоты Урала», который пройдет 27 июня в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге, будет посвящена вопросам психологической и психотерапевтической реабилитации ветеранов спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.
«Психолого-психотерапевтическое сопровождение участников спецоперации, а также их близких — важнейший аспект, который требует нашего пристального внимания. Именно поэтому мы обозначили тему в числе ключевых. Уверен, будет поднято много актуальных вопросов и по каждому получится выработать эффективное решение», — отметил уральский полпред Артем Жога.
В дискуссии будут участвовать представители органов власти, волонтёры, психологи и психиатры, родственники бойцов и сами военнослужащие, а также руководители профильных организаций. После обсуждений планируется обозначить перспективы психолого-психотерапевтического сопровождения бойцов и их реабилитации.
Всего на секцию подали больше 130 заявок из девяти регионов России. Модерировать секцию будет доктор психологических наук, директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк, а экспертом сессии станет глава Департамента психологической работы Минобороны РФ Валентина Барабанщикова.
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