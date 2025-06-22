22 июня 2025

Десятки психологов съедутся ради бойцов СВО на патриотический форум Жоги

На форуме «Патриоты Урала» полпреда Жоги будет отдельная секция с психологами
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога в третий раз проводит форум «Патриоты Урала»
Артем Жога в третий раз проводит форум «Патриоты Урала» Фото:

Одна из секций на форуме «Патриоты Урала», который пройдет 27 июня в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге, будет посвящена вопросам психологической и психотерапевтической реабилитации ветеранов спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полпредства УрФО. 

«Психолого-психотерапевтическое сопровождение участников спецоперации, а также их близких — важнейший аспект, который требует нашего пристального внимания. Именно поэтому мы обозначили тему в числе ключевых. Уверен, будет поднято много актуальных вопросов и по каждому получится выработать эффективное решение», — отметил уральский полпред Артем Жога.

В дискуссии будут участвовать представители органов власти, волонтёры, психологи и психиатры, родственники бойцов и сами военнослужащие, а также руководители профильных организаций. После обсуждений планируется обозначить перспективы психолого-психотерапевтического сопровождения бойцов и их реабилитации.

Всего на секцию подали больше 130 заявок из девяти регионов России. Модерировать секцию будет доктор психологических наук, директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк, а экспертом сессии станет глава Департамента психологической работы Минобороны РФ Валентина Барабанщикова.

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Одна из секций на форуме «Патриоты Урала», который пройдет 27 июня в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге, будет посвящена вопросам психологической и психотерапевтической реабилитации ветеранов спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.  «Психолого-психотерапевтическое сопровождение участников спецоперации, а также их близких — важнейший аспект, который требует нашего пристального внимания. Именно поэтому мы обозначили тему в числе ключевых. Уверен, будет поднято много актуальных вопросов и по каждому получится выработать эффективное решение», — отметил уральский полпред Артем Жога. В дискуссии будут участвовать представители органов власти, волонтёры, психологи и психиатры, родственники бойцов и сами военнослужащие, а также руководители профильных организаций. После обсуждений планируется обозначить перспективы психолого-психотерапевтического сопровождения бойцов и их реабилитации. Всего на секцию подали больше 130 заявок из девяти регионов России. Модерировать секцию будет доктор психологических наук, директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк, а экспертом сессии станет глава Департамента психологической работы Минобороны РФ Валентина Барабанщикова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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