Крошечные квартиры подорожали в Екатеринбурге

Стоимость квартир площадью до 32 квадратных метров в Екатеринбурге выросла на 11,8% за год. Данные опубликовал портал «Мир квартир».
Средняя цена малогабаритных квартир на вторичном рынке достигла 3,9 миллиона рублей. Что касается квадратного метра, он подорожал на 11,6% за год — до 149 тысяч рублей в среднем. В Нижнем Тагиле цена «квадрата» составила 69,9 тысяч рублей (+2,2%), а квартиры можно было купить за 2,03 миллиона рублей в среднем (+3% к стоимости за год).
По мнению аналитиков портала, «однушки» и студии всегда пользуются повышенным интересом со стороны покупателей. «Если сравнить малогабаритки с обычными квартирами, то они подросли в цене несколько больше, так как рост „квадрата“ по обычной „вторичке“ с июня 2024-го составил 5,1%. Это закономерно, потому что небольшие квартиры из-за умеренной стоимости всегда пользуются высоким спросом», — прокомментировал генеральный директор портала Павел Луценко.
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