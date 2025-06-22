22 июня 2025

Самокатчик напал на мамочек с коляской в Екатеринбурге. Фото

Возле ТЦ «Белка» молодой человек ударил по лицу маму с коляской
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокатчик ударил женщин после замечания
Самокатчик ударил женщин после замечания Фото:

Около ТЦ «Белка» женщины с коляской сделали замечание самокатчику, который чуть не сбил их на пешеходном переходе. В ответ на это молодой человек несколько раз ударил их в лицо. Об этом рассказали очевидцы в интернете.

«На нас сегодня в районе ТЦ „Белка“ напал неадекват. Чуть не сбил коляску со спящим ребенком, мы ему сделали замечание, что на пешеходном переходе нужно спешиваться. Он начал нам наносить телесные увечья», — передает слова пострадавшей telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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Около ТЦ «Белка» женщины с коляской сделали замечание самокатчику, который чуть не сбил их на пешеходном переходе. В ответ на это молодой человек несколько раз ударил их в лицо. Об этом рассказали очевидцы в интернете. «На нас сегодня в районе ТЦ „Белка“ напал неадекват. Чуть не сбил коляску со спящим ребенком, мы ему сделали замечание, что на пешеходном переходе нужно спешиваться. Он начал нам наносить телесные увечья», — передает слова пострадавшей telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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