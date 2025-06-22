Около ТЦ «Белка» женщины с коляской сделали замечание самокатчику, который чуть не сбил их на пешеходном переходе. В ответ на это молодой человек несколько раз ударил их в лицо. Об этом рассказали очевидцы в интернете.
«На нас сегодня в районе ТЦ „Белка“ напал неадекват. Чуть не сбил коляску со спящим ребенком, мы ему сделали замечание, что на пешеходном переходе нужно спешиваться. Он начал нам наносить телесные увечья», — передает слова пострадавшей telegram-канал «Безумный Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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