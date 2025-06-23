Вымогатель с автосервиса, где пытали людей, вышел из СИЗО Екатеринбурга

Руслан Боздарев попал в СИЗО в апреле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбуржец Руслан Боздарев, арестованный по обвинению в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) у коммерсанта и студента, вышел из следственного изолятора. По данным URA.RU, его перевели под домашний арест. Решение оспаривается в Свердловском облсуде.

О задержании Боздарева стало известно в начале апреля. Инцидент, после которого его арестовали, произошел в детейлинг-центре на улице Тверитина. По версии силовиков, Боздарев и его товарищ Александр Тельминов якобы выбивали полмиллиона с коммерсанта по фамилии Ражабов (их он якобы задолжал) и со студента — 350 тысяч рублей.

По слухам, к пыткам также может быть причастен соратник арестованного криминального авторитета Марселя Гасанова — азербайджанец Расим. Ранее источник URA.RU говорил, что Расим якобы мог сломать обе руки предпринимателю.

Также URA.RU писало о задержании владельца детейлинг-центра Александра Эндакова. Спецназ скрутил его 4 апреля на розовом BMW на улице Белинского. Позже он был отпущен. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.