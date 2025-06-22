Стало известно, кто слил скандальное видео стрелявшего возле храма в Екатеринбурге

Видео, на котором 30-летний Роман Штадлер стреляет у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, сняла знакомая мужчины. Спустя два года после этого кадры попали к охранникам клуба.
«В марте 2025 года обвиняемый отправил данное видео в группу охранников ночных увеселительных заведений в мессенджере, впоследствии данное получило широкое распространение в СМИ», — рассказали в свердловской прокуратуре. Сама запись произведена 15 октября 2023 года.
Штадлера задержали 18 марта 2025 года после того, как кадры разлетелись по соцсетям. Мужчина свою вину отрицает. Адвокат Наталья Волкова рассказывала, что видео сняли у бара «Молодость» в 2023 году, однако было непонятно, кто именно его слил. Сейчас Штадлер находится под домашним арестом, екатеринбуржцу грозит до семи лет.
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