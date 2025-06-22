В Екатеринбурге нашли второго похитителя подростков

В Екатеринбурге начали судить Максима Лавелина, похитившего двух подростков

23 июня 2025 в 13:37 Размер текста - 17 +

Уголовное дело было возбуждено прошлым летом Фото: Илья Московец © URA.RU В уголовном деле 28-летнего екатеринбуржца Максима Лавелина, обвиненного в похищении двоих подростков, появился второй фигурант — некая Кристина Партина. Ей, судя по картотеке райсуда, вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ. Лавелина задержали в июле 2024 года. По версии следствия, он подошел к мальчикам 15 и 16 лет (один из них оказался сыном гендиректора финансовой организации) на остановке в Чкаловском районе и заставил пройти к нему в квартиру. Там он якобы жестоко избил одного из них и стал вымогать с каждого по 50 тысяч рублей. Родные подростков отправили мужчине 80 тысяч и вызвали полицию. Затем его поместили в следственный изолятор. Суд над Лавелином и Партиной уже идет. СК существенно ужесточил обвинение первому фигуранту. Сейчас его обвиняют в разбое, грабеже, вымогательстве и похищении. У Партиной только статьи о вымогательстве и разбое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле 28-летнего екатеринбуржца Максима Лавелина, обвиненного в похищении двоих подростков, появился второй фигурант — некая Кристина Партина. Ей, судя по картотеке райсуда, вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ. Лавелина задержали в июле 2024 года. По версии следствия, он подошел к мальчикам 15 и 16 лет (один из них оказался сыном гендиректора финансовой организации) на остановке в Чкаловском районе и заставил пройти к нему в квартиру. Там он якобы жестоко избил одного из них и стал вымогать с каждого по 50 тысяч рублей. Родные подростков отправили мужчине 80 тысяч и вызвали полицию. Затем его поместили в следственный изолятор. Суд над Лавелином и Партиной уже идет. СК существенно ужесточил обвинение первому фигуранту. Сейчас его обвиняют в разбое, грабеже, вымогательстве и похищении. У Партиной только статьи о вымогательстве и разбое.