22 июня 2025

В Екатеринбурге нашли второго похитителя подростков

В Екатеринбурге начали судить Максима Лавелина, похитившего двух подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , арест, суд, мера пресечения, наручники, судебное заседание, ограничение свободы, конвой в зале суда, конвой в суде
Уголовное дело было возбуждено прошлым летом Фото:

В уголовном деле 28-летнего екатеринбуржца Максима Лавелина, обвиненного в похищении двоих подростков, появился второй фигурант — некая Кристина Партина. Ей, судя по картотеке райсуда, вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ.

Лавелина задержали в июле 2024 года. По версии следствия, он подошел к мальчикам 15 и 16 лет (один из них оказался сыном гендиректора финансовой организации) на остановке в Чкаловском районе и заставил пройти к нему в квартиру. Там он якобы жестоко избил одного из них и стал вымогать с каждого по 50 тысяч рублей. Родные подростков отправили мужчине 80 тысяч и вызвали полицию. Затем его поместили в следственный изолятор.

Суд над Лавелином и Партиной уже идет. СК существенно ужесточил обвинение первому фигуранту. Сейчас его обвиняют в разбое, грабеже, вымогательстве и похищении. У Партиной только статьи о вымогательстве и разбое.

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В уголовном деле 28-летнего екатеринбуржца Максима Лавелина, обвиненного в похищении двоих подростков, появился второй фигурант — некая Кристина Партина. Ей, судя по картотеке райсуда, вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ. Лавелина задержали в июле 2024 года. По версии следствия, он подошел к мальчикам 15 и 16 лет (один из них оказался сыном гендиректора финансовой организации) на остановке в Чкаловском районе и заставил пройти к нему в квартиру. Там он якобы жестоко избил одного из них и стал вымогать с каждого по 50 тысяч рублей. Родные подростков отправили мужчине 80 тысяч и вызвали полицию. Затем его поместили в следственный изолятор. Суд над Лавелином и Партиной уже идет. СК существенно ужесточил обвинение первому фигуранту. Сейчас его обвиняют в разбое, грабеже, вымогательстве и похищении. У Партиной только статьи о вымогательстве и разбое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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