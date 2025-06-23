В деревне Чусовляны (Свердловская область) при пожаре погиб 11-летний школьник. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП произошло еще 14 июня. Мальчик получил сильнейшие ожоги.
Родиона доставили в больницу Екатеринбурга, но спасти ребенка медикам не удалось. «В деревне Чусовляны по улице Северной горели частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 115 квадратов. Пострадали 2 человека», — рассказали в telegram-канале министерства.
Известно, что мальчик увлекался мотоциклами и посещал Ирбитскую спортивную школу. Прощание с Родионом состоится завтра, 24 июня.
Ранее в Екатеринбурге матери с ребенком пришлось выпрыгивать из окна пятого этажа, чтобы спастись из полыхающей квартиры. Их поймали соседи, растянувшие полотенца и покрывала.
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