На Урале 11-летний ребенок погиб из-за пожара в сарае. Фото

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Мальчик получил ожоги, не совместимые с жизнью
Мальчик получил ожоги, не совместимые с жизнью Фото:

В деревне Чусовляны (Свердловская область) при пожаре погиб 11-летний школьник. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП произошло еще 14 июня. Мальчик получил сильнейшие ожоги.

Родиона доставили в больницу Екатеринбурга, но спасти ребенка медикам не удалось. «В деревне Чусовляны по улице Северной горели частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 115 квадратов. Пострадали 2 человека», — рассказали в telegram-канале министерства.

Известно, что мальчик увлекался мотоциклами и посещал Ирбитскую спортивную школу. Прощание с Родионом состоится завтра, 24 июня. 

Ранее в Екатеринбурге матери с ребенком пришлось выпрыгивать из окна пятого этажа, чтобы спастись из полыхающей квартиры. Их поймали соседи, растянувшие полотенца и покрывала.

Погибший мальчик
Погибший мальчик
Фото:

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В деревне Чусовляны (Свердловская область) при пожаре погиб 11-летний школьник. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП произошло еще 14 июня. Мальчик получил сильнейшие ожоги. Родиона доставили в больницу Екатеринбурга, но спасти ребенка медикам не удалось. «В деревне Чусовляны по улице Северной горели частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 115 квадратов. Пострадали 2 человека», — рассказали в telegram-канале министерства. Известно, что мальчик увлекался мотоциклами и посещал Ирбитскую спортивную школу. Прощание с Родионом состоится завтра, 24 июня.  Ранее в Екатеринбурге матери с ребенком пришлось выпрыгивать из окна пятого этажа, чтобы спастись из полыхающей квартиры. Их поймали соседи, растянувшие полотенца и покрывала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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