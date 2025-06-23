Власти начнут по-новому бороться с продавцами кукурузы и сладкой ваты на Плотинке

Мэр Екатеринбурга утвердил новую меру борьбы с незаконной торговлей
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Новые методы борьбы с нелегальными торговцами введут в июле
Новые методы борьбы с нелегальными торговцами введут в июле Фото:

Власти Екатеринбурга с июля вводят новые правила борьбы с нелегальными уличными торговцами, которые разворачивают палатки на центральных улицах. Теперь уполномоченные должностные лица смогут изымать предметы и объекты незаконной торговли. Такое решение принял мэр Алексей Орлов.

«По новому документу, иметь право изымать подобные объекты будут уполномоченные должностные лица муниципалитета. При этом каждая вещь или документ фиксируются в протоколах и актах», — пояснили в пресс-службе администрации.

Изъятые товары будут храниться на городских складах до рассмотрения дела об административном правонарушении. После вынесения решения предприниматель сможет подать заявление на возврат имущества, которое вернут в течение трех рабочих дней. Если владелец не заявит о своем имуществе в течение 20 дней или откажется от него, администрация через суд сможет признать его бесхозным.

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Власти Екатеринбурга с июля вводят новые правила борьбы с нелегальными уличными торговцами, которые разворачивают палатки на центральных улицах. Теперь уполномоченные должностные лица смогут изымать предметы и объекты незаконной торговли. Такое решение принял мэр Алексей Орлов. «По новому документу, иметь право изымать подобные объекты будут уполномоченные должностные лица муниципалитета. При этом каждая вещь или документ фиксируются в протоколах и актах», — пояснили в пресс-службе администрации. Изъятые товары будут храниться на городских складах до рассмотрения дела об административном правонарушении. После вынесения решения предприниматель сможет подать заявление на возврат имущества, которое вернут в течение трех рабочих дней. Если владелец не заявит о своем имуществе в течение 20 дней или откажется от него, администрация через суд сможет признать его бесхозным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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