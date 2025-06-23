Девелопер «Брусника» откроет детский сад в отреставрированном доме Фомина — объекте культурного наследия на улице Розы Люксембург, 26 в Екатеринбурге. Компания заключила договор аренды с образовательным центром «Корифей», детсад начнет работать уже в этом году, рассказали URA.RU в пресс-службе «Брусники».
«Мы изначально вели реставрацию с учетом появления детской функции. Сейчас все готово к приему детей — детский сад откроет двери в сентябре. Программа разработана на основе 30-летнего опыта „Корифея“ и ориентирована на развитие мотивации к обучению через игру, усиленное изучение английского языка и развитие коммуникативных навыков», — рассказали в компании.
Здание, рассчитанное на 60 воспитанников от 3 до 7 лет, отличается необычной планировкой: помещения легко трансформируются, а на третьем этаже оборудована мансарда для творческих занятий и мини-огород. На территории есть игровая площадка с зоной для наблюдения за природой.
Первоначально владельцем этого дома являлся мещанин Аверьян Михайлович Фоминых. В 1920-х годах здание было национализировано и переоборудовано под коммунальные квартиры. В дальнейшем дом неоднократно переходил во владение различных собственников и подвергался многочисленным перестройкам.
В начале 2000-х годов объект прошел через капитальную реконструкцию, в ходе которой были существенно изменены его конструктивные и архитектурные элементы: деревянные перекрытия заменили железобетонными, была реконструирована кровля и проведена перепланировка помещений. Преобразования затронули даже наименование здания: в 2007 году Дом Фоминых был переименован в Дом Фомина.
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