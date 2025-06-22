В Каменске-Уральском женщина из ревности похитила сына своей знакомой

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) похитила сына знакомой, к которой приревновала своего молодого человека. На отчаянный шаг женщина решила пойти после нескольких замечаний "сопернице". За это ее отправили в колонию на шесть лет и один месяц, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
"В ее отношения с сожителем начала вклиниваться некая особа. Женщина оказывала мужчине знаки внимания и на замечания Анны (имя изменено) не реагировала. Тогда Анна пришла к "сопернице" разобраться, хозяйки квартиры дома не оказалось, двери открыл ее несовершеннолетний сын. Анна разбросала посуду, велела ребенку одеться и забрала его с собой. Ревнивица гуляла с ребенком, пока их не встретили полицейские", — пояснили там.
Суд признал женщину виновной по статьям о незаконном проникновении в жилище и похищении несовершеннолетнего. В качестве наказания, помимо колонии, с нее взыскали в пользу матери мальчика 100 тысяч рублей, а в пользу самого ребенка — 280 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Защита осужденной пыталась обжаловать решение, однако Свердловский облсуд оставил приговор без изменений.
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