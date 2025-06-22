22 июня 2025

В Каменске-Уральском женщина из ревности похитила сына своей знакомой

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Пропавшего мальчика с ревнивицей нашли полицейские (архивное фото)
Пропавшего мальчика с ревнивицей нашли полицейские (архивное фото) Фото:

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) похитила сына знакомой, к которой приревновала своего молодого человека. На отчаянный шаг женщина решила пойти после нескольких замечаний "сопернице". За это ее отправили в колонию на шесть лет и один месяц, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

"В ее отношения с сожителем начала вклиниваться некая особа. Женщина оказывала мужчине знаки внимания и на замечания Анны (имя изменено) не реагировала. Тогда Анна пришла к "сопернице" разобраться, хозяйки квартиры дома не оказалось, двери открыл ее несовершеннолетний сын. Анна разбросала посуду, велела ребенку одеться и забрала его с собой. Ревнивица гуляла с ребенком, пока их не встретили полицейские", — пояснили там.

Суд признал женщину виновной по статьям о незаконном проникновении в жилище и похищении несовершеннолетнего. В качестве наказания, помимо колонии, с нее взыскали в пользу матери мальчика 100 тысяч рублей, а в пользу самого ребенка — 280 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Защита осужденной пыталась обжаловать решение, однако Свердловский облсуд оставил приговор без изменений.

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Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) похитила сына знакомой, к которой приревновала своего молодого человека. На отчаянный шаг женщина решила пойти после нескольких замечаний "сопернице". За это ее отправили в колонию на шесть лет и один месяц, рассказали в объединенной пресс-службе судов. "В ее отношения с сожителем начала вклиниваться некая особа. Женщина оказывала мужчине знаки внимания и на замечания Анны (имя изменено) не реагировала. Тогда Анна пришла к "сопернице" разобраться, хозяйки квартиры дома не оказалось, двери открыл ее несовершеннолетний сын. Анна разбросала посуду, велела ребенку одеться и забрала его с собой. Ревнивица гуляла с ребенком, пока их не встретили полицейские", — пояснили там. Суд признал женщину виновной по статьям о незаконном проникновении в жилище и похищении несовершеннолетнего. В качестве наказания, помимо колонии, с нее взыскали в пользу матери мальчика 100 тысяч рублей, а в пользу самого ребенка — 280 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Защита осужденной пыталась обжаловать решение, однако Свердловский облсуд оставил приговор без изменений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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