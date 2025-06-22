22 июня 2025

Роскошный американский седан заметили на улицах Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге заметили Cadillac Sedan Deville
© Служба новостей «URA.RU»
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Авто производилось более 50 лет
Авто производилось более 50 лет Фото:

На одной из улиц Екатеринбурга горожане заметили тюнингованный седан из Америки. Им оказался Cadillac Sedan Deville прямиком из 1960-х годов. Находкой поделились подписчики telegram-канала shashki ekb.

Cadillac Sedan Deville выпускался с 1949 по 2005 годы. Авто являлась классом люкс и имело множество вариаций. Наиболее распространенной стала версия купе. Машина отличалась большим количеством хрома, комфортабельным салоном, передовыми технологиями, а также своими размерами. Название "DeVille" происходит от французского "de la ville" или "de ville", что означает "город".

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На одной из улиц Екатеринбурга горожане заметили тюнингованный седан из Америки. Им оказался Cadillac Sedan Deville прямиком из 1960-х годов. Находкой поделились подписчики telegram-канала shashki ekb. Cadillac Sedan Deville выпускался с 1949 по 2005 годы. Авто являлась классом люкс и имело множество вариаций. Наиболее распространенной стала версия купе. Машина отличалась большим количеством хрома, комфортабельным салоном, передовыми технологиями, а также своими размерами. Название "DeVille" происходит от французского "de la ville" или "de ville", что означает "город".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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