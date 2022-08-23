Также мебелью снабдят СОШ №27 города Люберцы (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Заключенные исправительных колоний Свердловской области сделают для Министерства образования и науки РФ мебель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».

«Свердловским ГУФСИН достигнуты договоренности на поставку мебели для Минобрнауки РФ. Продукцию поставят на один миллион 550 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Также свердловские заключенные снабдят мебелью СОШ №27 города Люберцы (Московская область). Продукцию поставят на 550 тысяч рублей.

Учреждения ГУФСИН России по Свердловской области участвовали в выставочной программе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Форум проходил с 15 по 21 августа. По итогам выставки учреждения свердловского ГУФСИН заработали 2,186 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что свердловские зэки снабдили мебелью московских студентов. А заключенные ИК-26 (Тавда) сшили для Москвы рабочие костюмы.

Министерство науки и высшего образования РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования. Важными функциями Минобрнауки РФ является нормативно-правовое регулирование и оказание госуслуг в сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области