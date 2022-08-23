Заключенные исправительных колоний Свердловской области сделают для Министерства образования и науки РФ мебель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».
«Свердловским ГУФСИН достигнуты договоренности на поставку мебели для Минобрнауки РФ. Продукцию поставят на один миллион 550 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Также свердловские заключенные снабдят мебелью СОШ №27 города Люберцы (Московская область). Продукцию поставят на 550 тысяч рублей.
Учреждения ГУФСИН России по Свердловской области участвовали в выставочной программе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Форум проходил с 15 по 21 августа. По итогам выставки учреждения свердловского ГУФСИН заработали 2,186 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что свердловские зэки снабдили мебелью московских студентов. А заключенные ИК-26 (Тавда) сшили для Москвы рабочие костюмы.
Министерство науки и высшего образования РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования. Важными функциями Минобрнауки РФ является нормативно-правовое регулирование и оказание госуслуг в сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса.
Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Заключенные исправительных колоний Свердловской области сделают для Министерства образования и науки РФ мебель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте». «Свердловским ГУФСИН достигнуты договоренности на поставку мебели для Минобрнауки РФ. Продукцию поставят на один миллион 550 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Также свердловские заключенные снабдят мебелью СОШ №27 города Люберцы (Московская область). Продукцию поставят на 550 тысяч рублей. Учреждения ГУФСИН России по Свердловской области участвовали в выставочной программе Международного военно-технического форума «Армия-2022». Форум проходил с 15 по 21 августа. По итогам выставки учреждения свердловского ГУФСИН заработали 2,186 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что свердловские зэки снабдили мебелью московских студентов. А заключенные ИК-26 (Тавда) сшили для Москвы рабочие костюмы. Министерство науки и высшего образования РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования. Важными функциями Минобрнауки РФ является нормативно-правовое регулирование и оказание госуслуг в сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса.