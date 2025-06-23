Общегородской выпускной состоится в Екатеринбурге уже 27 июня, выпускники с трепетом ждут этого события и тщательно подбирают наряды. Корреспондент URA.RU отправился на популярный «Таганский ряд», чтобы выяснить — можно ли там составить стильный образ, не потратив много денег.
Выбор вечерних, нарядных платьев к выпускному в торговых рядах оказался на удивление скромным. Большую часть ассортимента представляют свадебные платья. Те наряды для выпускников, которые удалось найти, шьют в Бишкеке, утверждают продавцы.
«Любой костюм — 4500 рублей, есть с классическими брюками, укороченными, „бананами“. Производство — Бишкек», — поделился продавец в отделе с женскими костюмами.
Обойдя несколько торговых точек, удалось найти платье по вполне демократичной стоимости: 3500 рублей. Как рассказала продавец, оно также пошито в Бишкеке. Есть и варианты за 5500 рублей, стоимость зависит от длины и фасона. Трендовые модели туфель — с ремешками — стоят 2500 рублей. Самыми дорогими оказались босоножки со стразами, за них придется отдать 3500 рублей, а за ярко-розовые туфли с бантом на пятке — 3000 рублей. Таким образом, итоговая стоимость наряда, если отдать предпочтение недорогим моделям, — 6000 рублей.
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