Сколько стоит одеться на самом известном рынке Екатеринбурга к выпускному. Фото

В ТЦ «Таганский ряд» продают выпускные платья за 3500 рублей в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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В магазинах можно найти платья за 3500 рублей
В магазинах можно найти платья за 3500 рублей Фото:

Общегородской выпускной состоится в  Екатеринбурге уже 27 июня, выпускники с  трепетом ждут этого события и тщательно подбирают наряды. Корреспондент URA.RU отправился на  популярный «Таганский ряд», чтобы выяснить — можно ли там составить стильный образ, не потратив много денег.

Выбор вечерних, нарядных платьев к выпускному в торговых рядах оказался на удивление скромным. Большую часть ассортимента представляют свадебные платья. Те наряды для выпускников, которые удалось найти, шьют в Бишкеке, утверждают продавцы.

«Любой костюм — 4500 рублей, есть с классическими брюками, укороченными, „бананами“. Производство — Бишкек», — поделился продавец в отделе с женскими костюмами.

Обойдя несколько торговых точек, удалось найти платье по вполне демократичной стоимости: 3500 рублей. Как рассказала продавец, оно также пошито в Бишкеке. Есть и варианты за 5500 рублей, стоимость зависит от длины и фасона. Трендовые модели туфель — с ремешками — стоят 2500 рублей. Самыми дорогими оказались босоножки со стразами, за них придется отдать 3500 рублей, а за ярко-розовые туфли с бантом на пятке — 3000 рублей. Таким образом, итоговая стоимость наряда, если отдать предпочтение недорогим моделям, — 6000 рублей.

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Общегородской выпускной состоится в  Екатеринбурге уже 27 июня, выпускники с  трепетом ждут этого события и тщательно подбирают наряды. Корреспондент URA.RU отправился на   популярный «Таганский ряд», чтобы выяснить — можно ли там составить стильный образ, не потратив много денег. Выбор вечерних, нарядных платьев к выпускному в торговых рядах оказался на удивление скромным. Большую часть ассортимента представляют свадебные платья. Те наряды для выпускников, которые удалось найти, шьют в Бишкеке, утверждают продавцы. «Любой костюм — 4500 рублей, есть с классическими брюками, укороченными, „бананами“. Производство — Бишкек», — поделился продавец в отделе с женскими костюмами. Обойдя несколько торговых точек, удалось найти платье по вполне демократичной стоимости: 3500 рублей. Как рассказала продавец, оно также пошито в Бишкеке. Есть и варианты за 5500 рублей, стоимость зависит от длины и фасона. Трендовые модели туфель — с ремешками — стоят 2500 рублей. Самыми дорогими оказались босоножки со стразами, за них придется отдать 3500 рублей, а за ярко-розовые туфли с бантом на пятке — 3000 рублей. Таким образом, итоговая стоимость наряда, если отдать предпочтение недорогим моделям, — 6000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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