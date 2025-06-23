Где искать «АК-47», Niletto, SQWOZ BAB и AY YOLA на «Ночи музыки» в Екатеринбурге

«Ночь музыки» опубликовала хедлайнеров фестиваля в Екатеринбурге

Группа «АК-47» выступит на «Екатеринбург-Арене» Фото: Размик Закарян © URA.RU

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В ночь с 27 на 28 июня в Екатеринбурге пройдет один из самых крупных музыкальных фестивалей России — «Ночь музыки». В этом году на Урал приедут популярные артисты, среди них — SQWOZ BAB, группа AY YOLA, «АК-47», Niletto и другие звезды шоу-бизнеса. Вся информация о музыкантах и сценах, где они выступят, — в материале URA.RU.

Сцена на «Октябрьской площади»

В 21:00 «Другой оркестр» представит программу «По волне моей памяти», посвященную 85-летнему юбилею российского композитора Давида Тухманова. Следом в 22:00 выступит ансамбль песни и танца «Донбасс». В 02:00 на сцене сыграет Сергей Бобунец, в финале музыкант вместе с камерным оркестром В-A-C-H на акции «Светает» исполнит серенаду Трубадура из мультфильма «Бременские музыканты».

«Mотив Stage» на Капсуле времени

Долгожданной и главной звездой вечера на площадке станет Niletto. Он выйдет на сцену в 23:30.

«Дисколенд» возле Уральского центра развития дизайна

В 19:15 выступит музыкальный проект от создателя песен «Бухгалтер» и «Два кусочека колбаски» Виталия Окорокова — поп-группа Russian Girls. В 20:35 на сцену поднимется Ольга Зарубина, которая споет знакомые всем хиты — «На теплоходе музыка играет», «Кукла», «Заговорные слова». В 22:00 Вячеслав Малежик порадует песнями, под которые поклонники влюблялись, расставались и ехали в поездах.

«ГикКон Stage» («Екатеринбург Арена»)

На площадке выступят артисты, которые близки по духу фестивалю гик-культуры. Хедлайнерами станут Максим Свобода и Кристина Кошелева, они выступят дважды — в 21:20 и 22:20.

Hip-hop Stage («Екатеринбург Арена», секторе B)

В 20:10 публику зажжет группа «АК-47», затем в 20:50 культовые хиты «Светлая музыка», «Питер — я твой!» и «Городская тоска» исполнит Bad Balance. В 22:00 участников фестиваля порадует SQWOZ BAB.

«Синара Центр»

В 20:25 концерт дадут брасс-бэнд NUGGERS. А уже в 22:05 выступит группа Diasonics, которая исполнит атмосферный фанк и инструментальный соул.

«Дворец культуры железнодорожников»

В 22:00 выступит питерская группа Billy’s Band. Своими композициями радовать екатеринбуржцев и гостей города будут поющий контрабасист и сонграйтер Билли Новик, мультиинструменталист и саксофонист Михаил Жидких и гитарист Марс Ковалевский.

«УГМК-Арена»

Впервые на фестивале появится новая сцена, где выступят звезды «Дорожного радио». В 19:20 ожидается выход Иракли, в 20:25 — участника «Фабрики звезд-7» Марка Тишмана. В 21:20 песни «Position № 2», «Милая моя, где ты» и другие легендарные песни исполнит Кай Метов. Завершит вечер в 22:25 Виктория Дайнеко, она порадует фанатов хитами «Лейла», «Я просто сразу от тебя уйду», «Стоп! Где ты, где я».

Фудмаркет Estory в «Гринвиче»

В 22:40 на фудмаркете выступит дарк-поп группа из Санкт-Петербурга UGLI. В 23:30 споет Dose — друг рэпера Скриптонита, создатель битов для групп ЛСП и «Хлеб».

Главная сцена у фонтана в парке Маяковского

В 22:00 музыкальное шоу с голосами любимых героев и живым оркестром устроит группа «СмешBand». Гости фестиваля смогут услышать любимые песни из «Смешариков».

Фан-зона в парке Маяковского

Еще одна площадка расположится в фан-зоне ЦПКиО. До 21:00 она будет открыта только для выпускников и их родителей по приглашениям, после смогут зайти все желающие. В 21:20 выступит «Синдром главного героя», в 22:00 — популярная башкирская группа AY YOLA.

Летний театр в парке Маяковского

В 20:50 прозвучит современный фолк и этно от группы «Ягода». В 21:30 на сцену выйдет «Изумруд», коллектив играет эстетский фьюжн из классики, этники, джаза, блюза и арт-рока. В 22:10 споет Олег Митяев, автор и исполнитель песен, ставших частью национальной культурной памяти, гости «Ночи музыки» услышат «Лето — это маленькая жизнь» и «Как здорово, что все мы здесь…».