В Екатеринбурге семье солдата отказали в выплате за его гибель в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Родственники пытались получить 1,5 млн рублей
Родственники пытались получить 1,5 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге родителям и супруге военнослужащего отказали в крупной выплате за его смерть в Курской области, так как мужчина погиб не в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Членам семьи отказано в предоставлении выплаты в связи с тем, что смерть участника СВО произошла на территории РФ в Курской области. Вместе с тем, смерть мужчины наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы, что дает членам семьи право на получение выплаты», — пояснили там.

Руководителю управления соцполитики №25, где семье отказали в выплате, прокуратура внесла представление. После этого родителям и жене перечислили региональную выплату в 1,5 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге родителям и супруге военнослужащего отказали в крупной выплате за его смерть в Курской области, так как мужчина погиб не в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Членам семьи отказано в предоставлении выплаты в связи с тем, что смерть участника СВО произошла на территории РФ в Курской области. Вместе с тем, смерть мужчины наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы, что дает членам семьи право на получение выплаты», — пояснили там. Руководителю управления соцполитики №25, где семье отказали в выплате, прокуратура внесла представление. После этого родителям и жене перечислили региональную выплату в 1,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...