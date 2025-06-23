В Екатеринбурге семье солдата отказали в выплате за его гибель в Курской области

В Екатеринбурге родителям и супруге военнослужащего отказали в крупной выплате за его смерть в Курской области, так как мужчина погиб не в зоне спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Членам семьи отказано в предоставлении выплаты в связи с тем, что смерть участника СВО произошла на территории РФ в Курской области. Вместе с тем, смерть мужчины наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы, что дает членам семьи право на получение выплаты», — пояснили там.
Руководителю управления соцполитики №25, где семье отказали в выплате, прокуратура внесла представление. После этого родителям и жене перечислили региональную выплату в 1,5 миллиона рублей.
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