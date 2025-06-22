В Екатеринбурге затопило набережную возле «УГМК-Арены» после мощных ливней в выходные, о которых несколько дней предупреждали спасатели. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Вода полностью залила ступеньки набережной, так что спуститься к реке или даже просто прогуляться там не получится. Часть газона возле спорткомплекса также оказалась затопленной.
Стена ливня обрушилась на Екатеринбург и область еще 21 июня. С тех пор непогода держалась и до конца выходных. Из-за сильных дождей МЧС неоднократно объявляло штормовое предупреждение.
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