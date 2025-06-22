22 июня 2025

Погулять не получится: в центре Екатеринбурга набережная ушла под воду после мощных ливней. Фото, видео

В Екатеринбурге набережную затопило возле «УГМК-Арены»
© Служба новостей «URA.RU»
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Какое-то время на набережной не получится выйти к реке
Какое-то время на набережной не получится выйти к реке Фото:

В Екатеринбурге затопило набережную возле «УГМК-Арены» после мощных ливней в выходные, о которых несколько дней предупреждали спасатели. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Вода полностью залила ступеньки набережной, так что спуститься к реке или даже просто прогуляться там не получится. Часть газона возле спорткомплекса также оказалась затопленной.

Стена ливня обрушилась на Екатеринбург и область еще 21 июня. С тех пор непогода держалась и до конца выходных. Из-за сильных дождей МЧС неоднократно объявляло штормовое предупреждение.

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В Екатеринбурге затопило набережную возле «УГМК-Арены» после мощных ливней в выходные, о которых несколько дней предупреждали спасатели. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Вода полностью залила ступеньки набережной, так что спуститься к реке или даже просто прогуляться там не получится. Часть газона возле спорткомплекса также оказалась затопленной. Стена ливня обрушилась на Екатеринбург и область еще 21 июня. С тех пор непогода держалась и до конца выходных. Из-за сильных дождей МЧС неоднократно объявляло штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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