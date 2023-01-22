Гумкорпус создал чат для поддержки семей военнослужащих из ХМАО

23 января 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Гумкорпус создал чат в telegram для поддержки семей военнослужащих Фото: Анна Майорова © URA.RU Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально» «В нем можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться. Кроме того, запросы югорчан будут передаваться профильным специалистам — психологам, волонтерам, сотрудникам департаментов, а также чат позволит максимально оперативно реагировать на срочные просьбы», — сказано в сообщении властей. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО одобрили новые меры социальной поддержки добровольцам, участвующим в специальной военной операции. URA.RU подготовило список этих льгот.

Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально» «В нем можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться. Кроме того, запросы югорчан будут передаваться профильным специалистам — психологам, волонтерам, сотрудникам департаментов, а также чат позволит максимально оперативно реагировать на срочные просьбы», — сказано в сообщении властей. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО одобрили новые меры социальной поддержки добровольцам, участвующим в специальной военной операции. URA.RU подготовило список этих льгот.