Гумкорпус создал чат для поддержки семей военнослужащих из ХМАО

Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально»
«В нем можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться. Кроме того, запросы югорчан будут передаваться профильным специалистам — психологам, волонтерам, сотрудникам департаментов, а также чат позволит максимально оперативно реагировать на срочные просьбы», — сказано в сообщении властей.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО одобрили новые меры социальной поддержки добровольцам, участвующим в специальной военной операции. URA.RU подготовило список этих льгот.
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