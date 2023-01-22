22 января 2023

Гумкорпус создал чат для поддержки семей военнослужащих из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Гумкорпус создал чат в telegram для поддержки семей военнослужащих Фото:

Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально»

«В нем можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться. Кроме того, запросы югорчан будут передаваться профильным специалистам — психологам, волонтерам, сотрудникам департаментов, а также чат позволит максимально оперативно реагировать на срочные просьбы», — сказано в сообщении властей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО одобрили новые меры социальной поддержки добровольцам, участвующим в специальной военной операции. URA.RU подготовило список этих льгот.

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Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально» «В нем можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться. Кроме того, запросы югорчан будут передаваться профильным специалистам — психологам, волонтерам, сотрудникам департаментов, а также чат позволит максимально оперативно реагировать на срочные просьбы», — сказано в сообщении властей. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО одобрили новые меры социальной поддержки добровольцам, участвующим в специальной военной операции. URA.RU подготовило список этих льгот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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