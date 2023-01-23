В Нижневартовске жители задыхаются от запаха трупа, пролежавшего в квартире три дня. Фото

24 января 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

В коридоре стоит трупный запах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) жители пытаются добиться от управляющей компании ПРЭТ-3 дезинфекции комнаты, принадлежащей муниципалитету, в которой три дня пролежал труп. Соседи умершего опубликовали в сообществе «ЧП Нижневартовска» пост о том, что дезинфекцию должны были провести 23 января, но этого сделано не было. «В соседней комнате соседями и участковым 20 января был найден труп, который пролежал несколько дней. В воздухе трупный запах, в комнате полная антисанитария. Департамент ЖКХ пообещал решить вопрос 23 января, мы прождали весь день с 9 утра, но без результата. Комната муниципальная, жилье принадлежит администрации Нижневартовска», — указано в публикации. По словам источника URA.RU, жители пожаловались на трупный запах в коридоре 21 января в ЕДДС по номеру 112. «Работы были запланированы на 23 января, информация передана в ПРЭТ-3 и департамент ЖКХ», — добавил инсайдер. В комментариях к публикации было размещено сообщение с официального аккаунта мэрии о новом сроке проведения работ. «Сегодня, (24 января — прим. URA.RU) ориентировочно в 12:00, из квартиры планируют вывезти вещи, после чего специализированная организация проведет обработку комнаты от запаха», — указано в комментарии. В пресс-службе мэрии Нижневартовска на запрос корреспондента о причинах задержки дезинфекционных мероприятий пообещали ответить позже. Жильцы трое суток пытаются добиться дезинфекции муниципальной комнаты после обнаружения трупа Фото: «ЧП Нижневартовск» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) жители пытаются добиться от управляющей компании ПРЭТ-3 дезинфекции комнаты, принадлежащей муниципалитету, в которой три дня пролежал труп. Соседи умершего опубликовали в сообществе «ЧП Нижневартовска» пост о том, что дезинфекцию должны были провести 23 января, но этого сделано не было. «В соседней комнате соседями и участковым 20 января был найден труп, который пролежал несколько дней. В воздухе трупный запах, в комнате полная антисанитария. Департамент ЖКХ пообещал решить вопрос 23 января, мы прождали весь день с 9 утра, но без результата. Комната муниципальная, жилье принадлежит администрации Нижневартовска», — указано в публикации. По словам источника URA.RU, жители пожаловались на трупный запах в коридоре 21 января в ЕДДС по номеру 112. «Работы были запланированы на 23 января, информация передана в ПРЭТ-3 и департамент ЖКХ», — добавил инсайдер. В комментариях к публикации было размещено сообщение с официального аккаунта мэрии о новом сроке проведения работ. «Сегодня, (24 января — прим. URA.RU) ориентировочно в 12:00, из квартиры планируют вывезти вещи, после чего специализированная организация проведет обработку комнаты от запаха», — указано в комментарии. В пресс-службе мэрии Нижневартовска на запрос корреспондента о причинах задержки дезинфекционных мероприятий пообещали ответить позже.