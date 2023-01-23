Пригожин объяснил, почему ЧВК «Вагнер» признали преступной организацией в США

США пытаются уничтожить ЧВК «Вагнер» из-за страха перед организацией. Именно поэтому Вашингтон признал организацию преступной. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«ЧВК „Вагнер“ — это не страна и не режим, это молодая необузданная сила, которой американцы так боятся. Они пытались [ранее] уничтожить эту силу <…> Не единожды пытались навредить ЧВК „Вагнер“ и организовывали покушения. <…> Каждый раз мы давали им [отпор] и отпускали с миром», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.
Также по словам Пригожина, несмотря на все попытки американцев навредить военной компании, ЧВК «Вагнер» всегда «отпускал обидчиков с миром». Пригожин отмечает, что в США недоумевают по этому поводу, но никак противостоять ЧВК «Вагнер» не могут.
Таким образом, Евгений Пригожин отреагировал на причисление ЧВК «Вагнер» к международным преступным организациям. Об этом объявили в США. В Кремле уже отреагировали, отметив, что данный факт не имеет никакого значения.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Помимо Вооруженных сил РФ, в конфликте также принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».
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США пытаются уничтожить ЧВК «Вагнер» из-за страха перед организацией. Именно поэтому Вашингтон признал организацию преступной. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «ЧВК „Вагнер“ — это не страна и не режим, это молодая необузданная сила, которой американцы так боятся. Они пытались [ранее] уничтожить эту силу <…> Не единожды пытались навредить ЧВК „Вагнер“ и организовывали покушения. <…> Каждый раз мы давали им [отпор] и отпускали с миром», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Также по словам Пригожина, несмотря на все попытки американцев навредить военной компании, ЧВК «Вагнер» всегда «отпускал обидчиков с миром». Пригожин отмечает, что в США недоумевают по этому поводу, но никак противостоять ЧВК «Вагнер» не могут. Таким образом, Евгений Пригожин отреагировал на причисление ЧВК «Вагнер» к международным преступным организациям. Об этом объявили в США. В Кремле уже отреагировали, отметив, что данный факт не имеет никакого значения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Помимо Вооруженных сил РФ, в конфликте также принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».