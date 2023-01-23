23 января 2023
22 января 2023

Жители ЯНАО признались, что работают хуже после разноса руководства

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, областное телевидение, работа в офисе, отв
По 17% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю Фото:

Жители ЯНАО признались, что они начинают хуже работать после того, как получают разнос от начальства. Об этом URA.RU сообщили аналитики, которые провели опрос среди ямальцев.

« Лишь 4% жителей ЯНАО после разноса от начальства работают лучше. Кричать на персонал бесполезно: только 4% жителей ЯНАО утверждают, что стоит начальству испортить им настроение, как качество их работы улучшается», — говорится в сообщении.

При этом каждый четвертый житель региона признался, что руководство никогда не портит ему настроение. Каждый седьмой подтвердил, что каждый день расстраивается из-за отношения начальства. «По 17% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 10% получают заряд негатива от начальника несколько раз в год». — добавили там.

Интересной деталью стало и то, что каждый день разносы получают работники с зарплатой до 50 тысяч рублей, а ямальцы с доходом более 80 тысяч рублей — реже. Также мужчины спокойнее реагируют не разнос от руководства, чем женщины — 51% против 42%.

Ранее аналитики рассказали, что семь из 10 компаний в ЯНАО проиндексировали заработные платы в прошлом году. Каждый третий работодатель делал это 6—12 месяцев назад.

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Жители ЯНАО признались, что они начинают хуже работать после того, как получают разнос от начальства. Об этом URA.RU сообщили аналитики, которые провели опрос среди ямальцев. « Лишь 4% жителей ЯНАО после разноса от начальства работают лучше. Кричать на персонал бесполезно: только 4% жителей ЯНАО утверждают, что стоит начальству испортить им настроение, как качество их работы улучшается», — говорится в сообщении. При этом каждый четвертый житель региона признался, что руководство никогда не портит ему настроение. Каждый седьмой подтвердил, что каждый день расстраивается из-за отношения начальства. «По 17% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 10% получают заряд негатива от начальника несколько раз в год». — добавили там. Интересной деталью стало и то, что каждый день разносы получают работники с зарплатой до 50 тысяч рублей, а ямальцы с доходом более 80 тысяч рублей — реже. Также мужчины спокойнее реагируют не разнос от руководства, чем женщины — 51% против 42%. Ранее аналитики рассказали, что семь из 10 компаний в ЯНАО проиндексировали заработные платы в прошлом году. Каждый третий работодатель делал это 6—12 месяцев назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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