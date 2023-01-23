Жители ЯНАО признались, что работают хуже после разноса руководства

Жители ЯНАО признались, что они начинают хуже работать после того, как получают разнос от начальства. Об этом URA.RU сообщили аналитики, которые провели опрос среди ямальцев.
« Лишь 4% жителей ЯНАО после разноса от начальства работают лучше. Кричать на персонал бесполезно: только 4% жителей ЯНАО утверждают, что стоит начальству испортить им настроение, как качество их работы улучшается», — говорится в сообщении.
При этом каждый четвертый житель региона признался, что руководство никогда не портит ему настроение. Каждый седьмой подтвердил, что каждый день расстраивается из-за отношения начальства. «По 17% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 10% получают заряд негатива от начальника несколько раз в год». — добавили там.
Интересной деталью стало и то, что каждый день разносы получают работники с зарплатой до 50 тысяч рублей, а ямальцы с доходом более 80 тысяч рублей — реже. Также мужчины спокойнее реагируют не разнос от руководства, чем женщины — 51% против 42%.
Ранее аналитики рассказали, что семь из 10 компаний в ЯНАО проиндексировали заработные платы в прошлом году. Каждый третий работодатель делал это 6—12 месяцев назад.
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