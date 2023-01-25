Госавтоинспекция просит ямальцев сообщать о неадекватных водителях на дорогах в анонимный чат-бот Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутил анонимный чат-бот от ямальской госавтоинспекции, в котором предлагается сообщать о нетрезвых водителях. Как сообщил URA.RU читатель агентства Андрей, водителей беспокоит, что теперь люди могут использовать это в личных целях.

«Приходит рассылка анонимного чат-бота, в котором предлагается рассказывать о неадекватных водителях. Но как это все будет работать, нам не объясняют. Беспокоит то, что кто-то может посчитать человека пьяным, а он окажется трезв, и что тогда? Или к примеру, кто-то захочет сделать это намерено, чтобы навредить человеку по личным соображениям», — рассказывает ямалец.

В окружной госавтоинспекции агентству рассказали, что если водитель, о котором сообщили, окажется трезв, то проблем не возникнет. Сотрудники ведомства проверят его и отпустят. Там подчеркнули, что такие меры были введены из-за участившихся происшествий с нетрезвыми водителями, а также с участием детей.

«За прошлый год только задержали более 2 тысяч водителей, в этом году уже более 100. Поэтому призываем всех граждан проявлять свою гражданскую ответственность и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и, возможно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ямальца лишили на год свободы за пьяное вождение. Происшествие служилось в Салехарде.

Описание чат-бота Читатель URA.RU