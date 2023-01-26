Участники спецоперации высоко оценили помощь Свердловской области на фронте

Солдаты с передовой оценили работу тыла Свердловской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции высоко оценили поддержку от свердловчан на передовой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал екатеринбургский солдат, вернувшийся со спецоперации.

«Солдаты замечают и ценят работу тыла Свердловской области, как от региона, являющегося одним из лидеров по отправке помощи на фронт. У нас есть абсолютно все, ни в чем не нуждаемся и потребности наши закрываются», — поделился мужчина.

По его словам, ситуация с вооружением аналогичная. «Проблем нет, оружия полно», — добавил солдат.

Ранее агентство сообщало, что Екатеринбург стал лидером среди городов РФ по сбору помощи для ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. За 2022 год волонтеры собрали 3,5 тысячи тонн помощи.