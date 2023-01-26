Участники спецоперации высоко оценили помощь Свердловской области на фронте

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
Солдаты с передовой оценили работу тыла Свердловской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции высоко оценили поддержку от свердловчан на передовой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал екатеринбургский солдат, вернувшийся со спецоперации.

«Солдаты замечают и ценят работу тыла Свердловской области, как от региона, являющегося одним из лидеров по отправке помощи на фронт. У нас есть абсолютно все, ни в чем не нуждаемся и потребности наши закрываются», — поделился мужчина.

По его словам, ситуация с вооружением аналогичная. «Проблем нет, оружия полно», — добавил солдат.

Ранее агентство сообщало, что Екатеринбург стал лидером среди городов РФ по сбору помощи для ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. За 2022 год волонтеры собрали 3,5 тысячи тонн помощи.

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Участники специальной военной операции высоко оценили поддержку от свердловчан на передовой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал екатеринбургский солдат, вернувшийся со спецоперации. «Солдаты замечают и ценят работу тыла Свердловской области, как от региона, являющегося одним из лидеров по отправке помощи на фронт. У нас есть абсолютно все, ни в чем не нуждаемся и потребности наши закрываются», — поделился мужчина. По его словам, ситуация с вооружением аналогичная. «Проблем нет, оружия полно», — добавил солдат. Ранее агентство сообщало, что Екатеринбург стал лидером среди городов РФ по сбору помощи для ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. За 2022 год волонтеры собрали 3,5 тысячи тонн помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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