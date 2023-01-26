На крупном фармзаводе Кургана закрыли цех по производству антибиотиков

В Кургане на заводе «Синтез» закрылся цех по производству антибиотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на фармацевтическом заводе ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») закрыли цех по производству антибиотиков. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к действующим сотрудникам предприятия. В пресс-службе завода данную информацию подтвердили.

«На „Синтезе“ закрыли цех, в котором производят антибиотики. Это связано с тем, что там необходимо устранить какие-то недостатки. Сотрудников перевели в другие цеха. Пока непонятно, когда его откроют обратно и откроют ли вообще. Обсуждают, что московские учредители могут совсем прикрыть работу этого цеха», — рассказал инсайдер. Еще один источник сообщил, что на фоне закрытия цеха, рабочие обсуждают возможное сокращение.

В пресс-службе ПАО «Синтез» корреспонденту URA.RU сообщили, что цех закрыт на модернизацию. «Работа цеха по производству фармацевтических субстанций антибиотиков временно приостановлена ввиду проводимой модернизации, о которой ранее заявляла „Биннофарм Групп“. Она включает в себя дооснащение производственных линий, ремонт и реконструкцию производственных помещений. Персонал цеха временно перевели в другие подразделения компании до завершения работ. Никаких сокращений сотрудников не запланировано», — сообщили на предприятии. Производство антибиотиков планируют возобновить после завершения всех работ, а также проведения квалификационных и валидационных мероприятий.

Ранее URA.RU писало, что на заводе «Синтез» придумали, как найти новых сотрудников. На фармпредприятии студентам из вузов и техникумов предлагают пройти практику и освоить рабочие профессии.