RT: Меладзе ликвидирует бизнес в России

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, меладзе валерий
У Валерия Меладзе крупные задолженности перед налоговой Фото:

Российский певец Валерий Меладзе вынужден ликвидировать бизнес в России. У артиста большие задолженности перед налоговой службой и проблемы с рекламными контрактами, сообщает RT.

«Пока Генеральная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в Дубае, к артисту обратилась Федеральная налоговая служба. Так, ведомство заблокировало счета его компании „МБ Про“ в Инвестторгбанке за неуплату налогов», — передает RT. Кроме того замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отправил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой дать оценку заявлению певца на концерте в Дубае.

На корпоративном концерте в Дубае Меладзе использовал нацистский лозунг «Героям слава!». После этого в Совете Федерации его призвали признать иноагентом и лишить гражданства.

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Российский певец Валерий Меладзе вынужден ликвидировать бизнес в России. У артиста большие задолженности перед налоговой службой и проблемы с рекламными контрактами, сообщает RT. «Пока Генеральная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в Дубае, к артисту обратилась Федеральная налоговая служба. Так, ведомство заблокировало счета его компании „МБ Про“ в Инвестторгбанке за неуплату налогов», — передает RT. Кроме того замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отправил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой дать оценку заявлению певца на концерте в Дубае. На корпоративном концерте в Дубае Меладзе использовал нацистский лозунг «Героям слава!». После этого в Совете Федерации его призвали признать иноагентом и лишить гражданства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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