RT: Меладзе ликвидирует бизнес в России

Российский певец Валерий Меладзе вынужден ликвидировать бизнес в России. У артиста большие задолженности перед налоговой службой и проблемы с рекламными контрактами, сообщает RT.
«Пока Генеральная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в Дубае, к артисту обратилась Федеральная налоговая служба. Так, ведомство заблокировало счета его компании „МБ Про“ в Инвестторгбанке за неуплату налогов», — передает RT. Кроме того замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отправил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой дать оценку заявлению певца на концерте в Дубае.
На корпоративном концерте в Дубае Меладзе использовал нацистский лозунг «Героям слава!». После этого в Совете Федерации его призвали признать иноагентом и лишить гражданства.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.