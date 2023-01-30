RT: Меладзе ликвидирует бизнес в России 30 января 2023 в 22:06 Размер текста - 17 + У Валерия Меладзе крупные задолженности перед налоговой Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский певец Валерий Меладзе вынужден ликвидировать бизнес в России. У артиста большие задолженности перед налоговой службой и проблемы с рекламными контрактами, сообщает RT. «Пока Генеральная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в Дубае, к артисту обратилась Федеральная налоговая служба. Так, ведомство заблокировало счета его компании „МБ Про“ в Инвестторгбанке за неуплату налогов», — передает RT. Кроме того замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отправил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой дать оценку заявлению певца на концерте в Дубае. На корпоративном концерте в Дубае Меладзе использовал нацистский лозунг «Героям слава!». После этого в Совете Федерации его призвали признать иноагентом и лишить гражданства. Российский певец Валерий Меладзе вынужден ликвидировать бизнес в России. У артиста большие задолженности перед налоговой службой и проблемы с рекламными контрактами, сообщает RT. «Пока Генеральная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в Дубае, к артисту обратилась Федеральная налоговая служба. Так, ведомство заблокировало счета его компании „МБ Про“ в Инвестторгбанке за неуплату налогов», — передает RT. Кроме того замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отправил в Генпрокуратуру России письмо с просьбой дать оценку заявлению певца на концерте в Дубае. На корпоративном концерте в Дубае Меладзе использовал нацистский лозунг «Героям слава!». После этого в Совете Федерации его призвали признать иноагентом и лишить гражданства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям