Житель Курганской области стал почетным гражданином в 99 лет. Фото

31 января 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Ветеран Великой Отечественной войны в 99-й день рождения стал почетным гражданином Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском округе Курганской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Язовских признан почетным гражданином в свой 99-летний день рождения. Об этом пишет администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «В конце февраля свидетельства и знаки почетных граждан округа получат участник ВОВ Иван Язовских и генеральный директор АО „Шадринский Зооветснаб“, депутат областной думы Александр Брюханов. Такое решение принято 26 января на заседании думы шадринского округа», — указано в посте. В этот день Язовских отмечал 99-й день рождения. Как отмечают в администрации, Язовских — последний живущий в округе фронтовик. До 1942 года он отучился на тракториста и работал в колхозе «Новая жизнь». Когда его призвали в армию, служил в тракторном полку, затем проходил курсы в автобатальоне в Коломне, после направлен в артиллерийскую бригаду, возил разведчиков. «Однажды при дислокации войск вдоль линии фронта его часть подверглась минометному обстрелу. Выжило всего трое, в том числе и Язовских, получивший ранение в голову», — говорится в посте. Мужчина боями дошел до Германии через Беларусь, Латвию, Литву и Польшу. В 1946 году вернулся в родные края, где до 1987 года работал шофером. Иван Павлович Язовских (справа) признан почетным гражданином Шадринского округа Фото: администрация Шадринского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

В Шадринском округе Курганской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Язовских признан почетным гражданином в свой 99-летний день рождения. Об этом пишет администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «В конце февраля свидетельства и знаки почетных граждан округа получат участник ВОВ Иван Язовских и генеральный директор АО „Шадринский Зооветснаб“, депутат областной думы Александр Брюханов. Такое решение принято 26 января на заседании думы шадринского округа», — указано в посте. В этот день Язовских отмечал 99-й день рождения. Как отмечают в администрации, Язовских — последний живущий в округе фронтовик. До 1942 года он отучился на тракториста и работал в колхозе «Новая жизнь». Когда его призвали в армию, служил в тракторном полку, затем проходил курсы в автобатальоне в Коломне, после направлен в артиллерийскую бригаду, возил разведчиков. «Однажды при дислокации войск вдоль линии фронта его часть подверглась минометному обстрелу. Выжило всего трое, в том числе и Язовских, получивший ранение в голову», — говорится в посте. Мужчина боями дошел до Германии через Беларусь, Латвию, Литву и Польшу. В 1946 году вернулся в родные края, где до 1987 года работал шофером.