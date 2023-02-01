Мэрия в ХМАО ответила на обвинения скандального депутата в давлении на бизнес его жены

В мэрии Мегиона заявили, что непричастны к проверке бизнеса жены депутата Макарова

02 февраля 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Власти Мегиона заявили, что не имеют отношения к проверке бизнеса жены депутата Макарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Мегиона заявили о непричастности к организации проверки бизнеса супруги депутата от КПРФ Виктора Макарова, которую проводит Роспотребнадзор ХМАО. В пресс-службе администрации города рассказали корреспонденту URA.RU, что Макаров, пользуясь своим статусом депутата, комментирует спорные ситуации с выгодной для себя позиции. «Никто в администрации города с депутатом Макаровым не воюет. Всякий раз, когда у семьи (его жена — предприниматель) возникают вопросы с развитием собственного бизнеса, Макаров, пользуясь своим депутатским статусом, начинает комментировать возникающие ситуации с выгодной для себя позиции, при этом обязательно делает акцент на пресловутый административный ресурс», — прокомментировали в пресс-службе. В мэрии добавили, что ряд инцидентов с участием Макарова был рассмотрен на комиссии по противодействию коррупции в думе Мегиона. «Известно, что комиссией установлен факт нарушений депутатом общих принципов профессиональной этики основных правил поведения депутата. Вынесено решение принять меры по их исключению», — уточнили в пресс-службе. Власти города отметили, что супруга депутата, индивидуальный предприниматель Ольга Макарова, самостоятельно несет ответственность за все риски, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности, качество предоставления услуг или выполнения работ. «Соблюдение данных требований контролируется надзорными органами, которые и дадут им правовую оценку», — прокомментировали в мэрии. В территориальном отделении Роспотребнадзора сроки завершения проверки не уточнили. Ранее URA.RU писало, что депутат Макаров обвинил мэрию Мегиона в оказании давления на бизнес супруги по производству бутилированной воды «Мегионская-1». Роспотребнадзор проводит проверку после жалобы на нелегальный розлив. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Мегиона заявили о непричастности к организации проверки бизнеса супруги депутата от КПРФ Виктора Макарова, которую проводит Роспотребнадзор ХМАО. В пресс-службе администрации города рассказали корреспонденту URA.RU, что Макаров, пользуясь своим статусом депутата, комментирует спорные ситуации с выгодной для себя позиции. «Никто в администрации города с депутатом Макаровым не воюет. Всякий раз, когда у семьи (его жена — предприниматель) возникают вопросы с развитием собственного бизнеса, Макаров, пользуясь своим депутатским статусом, начинает комментировать возникающие ситуации с выгодной для себя позиции, при этом обязательно делает акцент на пресловутый административный ресурс», — прокомментировали в пресс-службе. В мэрии добавили, что ряд инцидентов с участием Макарова был рассмотрен на комиссии по противодействию коррупции в думе Мегиона. «Известно, что комиссией установлен факт нарушений депутатом общих принципов профессиональной этики основных правил поведения депутата. Вынесено решение принять меры по их исключению», — уточнили в пресс-службе. Власти города отметили, что супруга депутата, индивидуальный предприниматель Ольга Макарова, самостоятельно несет ответственность за все риски, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности, качество предоставления услуг или выполнения работ. «Соблюдение данных требований контролируется надзорными органами, которые и дадут им правовую оценку», — прокомментировали в мэрии. В территориальном отделении Роспотребнадзора сроки завершения проверки не уточнили. Ранее URA.RU писало, что депутат Макаров обвинил мэрию Мегиона в оказании давления на бизнес супруги по производству бутилированной воды «Мегионская-1». Роспотребнадзор проводит проверку после жалобы на нелегальный розлив.