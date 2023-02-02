02 февраля 2023
01 февраля 2023

Предприниматель из ЯНАО создал новые деликатесы из ямальской рыбы

В ЯНАО будут изготавливать рыбные деликатесы, фаршированные грибами и моцареллой
© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО. Тундра + досрочные выборы, рыба
В Салехарде готовят новые гастрономические шедевры Фото:

Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) запускает производство новых деликатесов, которые будут готовиться из северной рыбы. Продукцию будут продавать в Салехарде, а в будущем планируется в Москве и Новом Уренгое, сообщили в мэрии города.

«В Салехарде готовят новые гастрономические шедевры. Рыбные деликатесы, фаршированные грибами и моцареллой, скоро появятся на рынке. Кооператив „Приобье“ намечает новые горизонты развития. Планы действительно грандиозные», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в 2023 году производство увеличат до 100 тонн. В 2022 году удалось реализовать 40 тонн. Руководитель кооператива также отмечает, что стоимость деликатесов будет намного дешевле, чем в ресторанах.

Ранее сообщалось, что в округе увеличат производство деликатесов из оленины. Предприниматель начал изготавливать чипсы и хворост.

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Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) запускает производство новых деликатесов, которые будут готовиться из северной рыбы. Продукцию будут продавать в Салехарде, а в будущем планируется в Москве и Новом Уренгое, сообщили в мэрии города. «В Салехарде готовят новые гастрономические шедевры. Рыбные деликатесы, фаршированные грибами и моцареллой, скоро появятся на рынке. Кооператив „Приобье“ намечает новые горизонты развития. Планы действительно грандиозные», — говорится в сообщении. Там уточнили, что в 2023 году производство увеличат до 100 тонн. В 2022 году удалось реализовать 40 тонн. Руководитель кооператива также отмечает, что стоимость деликатесов будет намного дешевле, чем в ресторанах. Ранее сообщалось, что в округе увеличат производство деликатесов из оленины. Предприниматель начал изготавливать чипсы и хворост.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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