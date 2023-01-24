По всей Украине объявили тревогу после взлета белорусского истребителя

По всей Украине объявлена тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за пролетающего над страной белорусского истребителя МиГ-31К. Об этом сообщает «Инсайдер UA».
«Масштабная тревога по Украине. В воздухе МиГ-31К», — передает telegram-канал «Инсайдер UA».
Ранее председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил, что на Украине опасаются, что белорусская сторона присоединится к СВО. По его словам, ВСУ взорвали почти все пограничные мосты, а также заминировали дороги на границе с Республикой, пишет «Национальная служба новостей».
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