Замгубернатора Архипов: «на зло санкциям» в Курганской области вырос экспорт

13 февраля 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Архипов заявил о росте экспорта продукции из Курганской области в страны СНГ и дальнего зарубежья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов заявил о росте экспорта товаров из региона. Об этом Архипов сообщил во время прямой трансляции в группе «Правительство Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «За 2022 год вырос экспорт из Курганской области на 22%. При этом, в страны СНГ экспорт увеличился на 29%. Со странами дальнего зарубежья — на 14%. Китайская Народная Республика, ОАЭ и Мексику», — рассказал в ходе прямой трансляции замгубернатора. По словам Архипова, объемы продажи товаров выросли с Казахстаном, Беларусью, Киргизией и Азербайджаном. Замгубернатора также заявил о том, что Курганская область занимает первое место в Российской Федерации по индексу сельскохозяйственного производства. Также в регионе вырос объем растительной продукции и товаров животноводства на 39% (в сравнении с 2021 годом), уточнил Архипов. URA.RU ранее писало, что Курганская область увеличила экспорт в Китай. По сравнению с 2021 годом объемы продажи товаров выросли в 4,5 раза. Импорт в Курганскую область вырос в 1,2 раза.

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов заявил о росте экспорта товаров из региона. Об этом Архипов сообщил во время прямой трансляции в группе «Правительство Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «За 2022 год вырос экспорт из Курганской области на 22%. При этом, в страны СНГ экспорт увеличился на 29%. Со странами дальнего зарубежья — на 14%. Китайская Народная Республика, ОАЭ и Мексику», — рассказал в ходе прямой трансляции замгубернатора. По словам Архипова, объемы продажи товаров выросли с Казахстаном, Беларусью, Киргизией и Азербайджаном. Замгубернатора также заявил о том, что Курганская область занимает первое место в Российской Федерации по индексу сельскохозяйственного производства. Также в регионе вырос объем растительной продукции и товаров животноводства на 39% (в сравнении с 2021 годом), уточнил Архипов. URA.RU ранее писало, что Курганская область увеличила экспорт в Китай. По сравнению с 2021 годом объемы продажи товаров выросли в 4,5 раза. Импорт в Курганскую область вырос в 1,2 раза.