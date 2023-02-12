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Замгубернатора Архипов: «на зло санкциям» в Курганской области вырос экспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с президентом общественной организации «Деловая Россия» Павлом Титовым. Курган, архипов владимир
Архипов заявил о росте экспорта продукции из Курганской области в страны СНГ и дальнего зарубежья Фото:

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов заявил о росте экспорта товаров из региона. Об этом Архипов сообщил во время прямой трансляции в группе «Правительство Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«За 2022 год вырос экспорт из Курганской области на 22%. При этом, в страны СНГ экспорт увеличился на 29%. Со странами дальнего зарубежья — на 14%. Китайская Народная Республика, ОАЭ и Мексику», — рассказал в ходе прямой трансляции замгубернатора.

По словам Архипова, объемы продажи товаров выросли с Казахстаном, Беларусью, Киргизией и Азербайджаном. Замгубернатора также заявил о том, что Курганская область занимает первое место в Российской Федерации по индексу сельскохозяйственного производства. Также в регионе вырос объем растительной продукции и товаров животноводства на 39% (в сравнении с 2021 годом), уточнил Архипов.

URA.RU ранее писало, что Курганская область увеличила экспорт в Китай. По сравнению с 2021 годом объемы продажи товаров выросли в 4,5 раза. Импорт в Курганскую область вырос в 1,2 раза.

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Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов заявил о росте экспорта товаров из региона. Об этом Архипов сообщил во время прямой трансляции в группе «Правительство Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «За 2022 год вырос экспорт из Курганской области на 22%. При этом, в страны СНГ экспорт увеличился на 29%. Со странами дальнего зарубежья — на 14%. Китайская Народная Республика, ОАЭ и Мексику», — рассказал в ходе прямой трансляции замгубернатора. По словам Архипова, объемы продажи товаров выросли с Казахстаном, Беларусью, Киргизией и Азербайджаном. Замгубернатора также заявил о том, что Курганская область занимает первое место в Российской Федерации по индексу сельскохозяйственного производства. Также в регионе вырос объем растительной продукции и товаров животноводства на 39% (в сравнении с 2021 годом), уточнил Архипов. URA.RU ранее писало, что Курганская область увеличила экспорт в Китай. По сравнению с 2021 годом объемы продажи товаров выросли в 4,5 раза. Импорт в Курганскую область вырос в 1,2 раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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