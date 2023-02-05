В Челябинской области задержали похитителя 120 тонн зерна

Злоумышленника отправили под домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле Челябинской области полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который похитил 120 тонн зерна. Мужчина проворачивал мошенническую схему с зерном больше года и причинил предприятию ущерб на сумму более трех миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Чебаркульский отдел МВД России Челябинской области с заявлениями о хищении и мошенничестве с зерном обратились предприниматель и представитель филиала агроучреждения. Следователями выявлена преступная схема 40-летнего чебаркульца, который, работая заведующим в фирме предпринимателя и имея доступ к зернохранилищу, в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года реализовал около 120 тонн зерна пшеницы», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, фигурант предпринял попытку вывезти почти 18,5 тонн зерна ячменя с территории предприятия. Однако был остановлен работниками склада. Сотрудники полиции установили подозреваемого, который постоянно менял место жительства в деревне Пусторезово. Он был задержан и доставлен в чебаркульский отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 (мошенничество), частью 4 статьи 158 (кража) и частью 3 статьи 30 по части 3 статьи 158 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначен домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.