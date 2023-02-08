Экс-командующий НАТО признал правоту Путина о слабости Запада

08 февраля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

В Великобритании заявили о необходимости модернизации своей техники Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин был прав, когда думал, что Запад слаб в военной и политической сфере. Об этом заявил бывший командующий химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании и НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Путин начал боевые действия на Украине, потому что считал Запад слабым в военном и политическом отношении, и был прав. Мы должны восстанавливать наши силы и развивать отечественную оборонную промышленность», — написал Бреттон-Гордон для британской газеты i news . По его словам, у Великобритании есть блестящая оборонная промышленность, но правительства иногда забывают об этом, так как хотят сэкономить на иностранном оборудовании. Если продолжать дарить Украине оружие и боеприпасы, то нужно развивать промышленность страны и пополнять запасы боеприпасов, высказался Бреттон-Гордон. Он отметил, что британская техника нуждается в обновлении, в том числе танки, боевые бронированные машины и артиллерия. Танк к Challenger 2 нужно заменить в приоритетном порядке, заявил бывший командующий НАТО. Запад поддерживает Украину финансово сначала российской спецоперации. ВСУ пообещали танки США, Великобритания и Германия. Украинских военных уже начали учить управлению британскими танками Challenger 2. Время сейчас на стороне России из-за сроков поставок западных танков, считают польские аналитики. Президент России Владимир Путин показал, что Запад стал далеким от современных реалий, передает телеканал 360 со ссылкой на The Spectator. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин был прав, когда думал, что Запад слаб в военной и политической сфере. Об этом заявил бывший командующий химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании и НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. «Путин начал боевые действия на Украине, потому что считал Запад слабым в военном и политическом отношении, и был прав. Мы должны восстанавливать наши силы и развивать отечественную оборонную промышленность», — написал Бреттон-Гордон для британской газеты i news. По его словам, у Великобритании есть блестящая оборонная промышленность, но правительства иногда забывают об этом, так как хотят сэкономить на иностранном оборудовании. Если продолжать дарить Украине оружие и боеприпасы, то нужно развивать промышленность страны и пополнять запасы боеприпасов, высказался Бреттон-Гордон. Он отметил, что британская техника нуждается в обновлении, в том числе танки, боевые бронированные машины и артиллерия. Танк к Challenger 2 нужно заменить в приоритетном порядке, заявил бывший командующий НАТО. Запад поддерживает Украину финансово сначала российской спецоперации. ВСУ пообещали танки США, Великобритания и Германия. Украинских военных уже начали учить управлению британскими танками Challenger 2. Время сейчас на стороне России из-за сроков поставок западных танков, считают польские аналитики. Президент России Владимир Путин показал, что Запад стал далеким от современных реалий, передает телеканал 360 со ссылкой на The Spectator.