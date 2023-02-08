Мишустин: производство техники и оборудования для армии РФ наращивается

08 февраля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивания объемов производства техники для армии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объемы производства военной техники и оборудования для армии РФ будут увеличиваться. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин. «Продолжаем работу по обеспечению потребностей Вооруженных Сил для проведения специальной военной операции. Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования. Другого нужного имущества, и сейчас надо активнее наращивать заводские мощности», — сказал Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства РФ. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. По словам политика, российское правительство приняло решение оказывать финансовую помощь инвестиционным проектам, направленных на модернизацию предприятий. Мишустин отметил, что значительная часть средств будет выделена на ремонт и изготовление техники. Кроме того, деньги пойдут на финансирование поставок по государственным контрактам, заключил премьер-министр. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленные комплексы в РФ за год производят столько же ракет ПВО, сколько все страны суммарно. Также Мишустин сообщал, что практически все производственные планы по изготовлению авиационной и автомобильной военной техники для СВО были выполнены, передает Life .

Объемы производства военной техники и оборудования для армии РФ будут увеличиваться. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин. «Продолжаем работу по обеспечению потребностей Вооруженных Сил для проведения специальной военной операции. Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования. Другого нужного имущества, и сейчас надо активнее наращивать заводские мощности», — сказал Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства РФ. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. По словам политика, российское правительство приняло решение оказывать финансовую помощь инвестиционным проектам, направленных на модернизацию предприятий. Мишустин отметил, что значительная часть средств будет выделена на ремонт и изготовление техники. Кроме того, деньги пойдут на финансирование поставок по государственным контрактам, заключил премьер-министр. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленные комплексы в РФ за год производят столько же ракет ПВО, сколько все страны суммарно. Также Мишустин сообщал, что практически все производственные планы по изготовлению авиационной и автомобильной военной техники для СВО были выполнены, передает Life.