Мишустин: производство техники и оборудования для армии РФ наращивается

Объемы производства военной техники и оборудования для армии РФ будут увеличиваться. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Продолжаем работу по обеспечению потребностей Вооруженных Сил для проведения специальной военной операции. Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования. Другого нужного имущества, и сейчас надо активнее наращивать заводские мощности», — сказал Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства РФ. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews.
По словам политика, российское правительство приняло решение оказывать финансовую помощь инвестиционным проектам, направленных на модернизацию предприятий. Мишустин отметил, что значительная часть средств будет выделена на ремонт и изготовление техники. Кроме того, деньги пойдут на финансирование поставок по государственным контрактам, заключил премьер-министр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленные комплексы в РФ за год производят столько же ракет ПВО, сколько все страны суммарно. Также Мишустин сообщал, что практически все производственные планы по изготовлению авиационной и автомобильной военной техники для СВО были выполнены, передает Life.
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Объемы производства военной техники и оборудования для армии РФ будут увеличиваться. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин. «Продолжаем работу по обеспечению потребностей Вооруженных Сил для проведения специальной военной операции. Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования. Другого нужного имущества, и сейчас надо активнее наращивать заводские мощности», — сказал Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства РФ. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. По словам политика, российское правительство приняло решение оказывать финансовую помощь инвестиционным проектам, направленных на модернизацию предприятий. Мишустин отметил, что значительная часть средств будет выделена на ремонт и изготовление техники. Кроме того, деньги пойдут на финансирование поставок по государственным контрактам, заключил премьер-министр. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленные комплексы в РФ за год производят столько же ракет ПВО, сколько все страны суммарно. Также Мишустин сообщал, что практически все производственные планы по изготовлению авиационной и автомобильной военной техники для СВО были выполнены, передает Life.