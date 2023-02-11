Зеленский пожаловался, что западные страны тормозят вступление Украины в НАТО

Владимир Зеленский рассчитывает на ускоренное вступление Украины в НАТОФото: Официальный сайт президента Украины
Бюрократия стран-участниц НАТО тормозит процесс вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в видеоформате на инвестиционном саммите американского банка JP Morgan.
«Наше мнение, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет гарантий безопасности хороший. Я так думаю, потому что они принимают решения медленно, это бюрократия», — сказал Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения, запись которого опубликована в его telegram-канале.
В ходе того же саммита Зеленский также затронул и тему членства Украины в Евросоюзе. Он заявил, что его страна должна стать участницей ЕС через два года, несмотря на предположения ряда европейских лидеров о том, что для этого должно пройти больше десяти лет.
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Бюрократия стран-участниц НАТО тормозит процесс вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в видеоформате на инвестиционном саммите американского банка JP Morgan. «Наше мнение, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет гарантий безопасности хороший. Я так думаю, потому что они принимают решения медленно, это бюрократия», — сказал Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения, запись которого опубликована в его telegram-канале. В ходе того же саммита Зеленский также затронул и тему членства Украины в Евросоюзе. Он заявил, что его страна должна стать участницей ЕС через два года, несмотря на предположения ряда европейских лидеров о том, что для этого должно пройти больше десяти лет.