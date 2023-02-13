Погибшего на спецоперации свердловчанина наградили орденом Мужества. Фото

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Орден Мужества получил житель Невьянского городского округа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук вручил матери погибшего на спецоперации Анджея Белоусова орден Мужества. Военнослужащий получил награду посмертно, сообщает telegram-канал главы округа.

«На аппаратном совещании вручили маме добровольца Анджея Белоусова Анжелике Игоревне Стафеевой орден Мужества. Анджей Белоусов награжден орденом Мужества посмертно за проявленный героизм при исполнении воинского долга по защите нашей Родины», — написал Берчук.

Ранее URA.RU сообщало, что орден Мужества вручили ефрейтору из Екатеринбурга Вячеславу Чурову, который также погиб на спецоперации. О начале СВО на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Матери Анджея Белоусова вручили орден Мужества за подвиг погибшего сына
Фото:

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Глава Невьянского городского округа Александр Берчук вручил матери погибшего на спецоперации Анджея Белоусова орден Мужества. Военнослужащий получил награду посмертно, сообщает telegram-канал главы округа. «На аппаратном совещании вручили маме добровольца Анджея Белоусова Анжелике Игоревне Стафеевой орден Мужества. Анджей Белоусов награжден орденом Мужества посмертно за проявленный героизм при исполнении воинского долга по защите нашей Родины», — написал Берчук. Ранее URA.RU сообщало, что орден Мужества вручили ефрейтору из Екатеринбурга Вячеславу Чурову, который также погиб на спецоперации. О начале СВО на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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