Погибшего на спецоперации свердловчанина наградили орденом Мужества. Фото

13 февраля 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Орден Мужества получил житель Невьянского городского округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Невьянского городского округа Александр Берчук вручил матери погибшего на спецоперации Анджея Белоусова орден Мужества. Военнослужащий получил награду посмертно, сообщает telegram-канал главы округа. «На аппаратном совещании вручили маме добровольца Анджея Белоусова Анжелике Игоревне Стафеевой орден Мужества. Анджей Белоусов награжден орденом Мужества посмертно за проявленный героизм при исполнении воинского долга по защите нашей Родины», — написал Берчук. Ранее URA.RU сообщало, что орден Мужества вручили ефрейтору из Екатеринбурга Вячеславу Чурову, который также погиб на спецоперации. О начале СВО на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. Матери Анджея Белоусова вручили орден Мужества за подвиг погибшего сына Фото: telegram-канал главы Невьянского городского округа

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук вручил матери погибшего на спецоперации Анджея Белоусова орден Мужества. Военнослужащий получил награду посмертно, сообщает telegram-канал главы округа. «На аппаратном совещании вручили маме добровольца Анджея Белоусова Анжелике Игоревне Стафеевой орден Мужества. Анджей Белоусов награжден орденом Мужества посмертно за проявленный героизм при исполнении воинского долга по защите нашей Родины», — написал Берчук. Ранее URA.RU сообщало, что орден Мужества вручили ефрейтору из Екатеринбурга Вячеславу Чурову, который также погиб на спецоперации. О начале СВО на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.