Глава Невьянского городского округа Александр Берчук вручил матери погибшего на спецоперации Анджея Белоусова орден Мужества. Военнослужащий получил награду посмертно, сообщает telegram-канал главы округа.
«На аппаратном совещании вручили маме добровольца Анджея Белоусова Анжелике Игоревне Стафеевой орден Мужества. Анджей Белоусов награжден орденом Мужества посмертно за проявленный героизм при исполнении воинского долга по защите нашей Родины», — написал Берчук.
Ранее URA.RU сообщало, что орден Мужества вручили ефрейтору из Екатеринбурга Вячеславу Чурову, который также погиб на спецоперации. О начале СВО на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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