14 февраля 2023

Минтранс ищет в Кургане начальника службы для охраны моста

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, камский мост, сотрудник транспортной безопасности
Курганцев приглашают в службу охраны моста Фото:

Уральский филиал ведомственной охраны Минтранса РФ разместил вакансию начальника подразделения по охране моста через реку Тобол в Кургане. Соответствующее объявление вышло на сайте по поиску работы.

«Уральскому филиалу ведомственной охраны Минтранса России требуется начальник подразделения <…> по охране моста через реку Тобол», — приводится описание на сайте HeadHunter. Мост, являющийся объектом охраны, расположен на 274 км федеральной трассы «Иртыш» в Кургане.

От кандидатов ждут опыта руководящей работы в охране или силовых структурах. Образование должно быть не ниже начального профессионального. Руководить придется коллективом из 13 человек.

Будущим работникам гарантируют белую зарплату в размере 30 тысяч рублей. Также сотрудников ждет полный соцпакет и форма за счет работодателя.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашали на льготную службу во вневедомственную охрану в Запорожье. Желающим предлагали обращаться в отдел охраны города Куртамыш.

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Уральский филиал ведомственной охраны Минтранса РФ разместил вакансию начальника подразделения по охране моста через реку Тобол в Кургане. Соответствующее объявление вышло на сайте по поиску работы. «Уральскому филиалу ведомственной охраны Минтранса России требуется начальник подразделения <…> по охране моста через реку Тобол», — приводится описание на сайте HeadHunter. Мост, являющийся объектом охраны, расположен на 274 км федеральной трассы «Иртыш» в Кургане. От кандидатов ждут опыта руководящей работы в охране или силовых структурах. Образование должно быть не ниже начального профессионального. Руководить придется коллективом из 13 человек. Будущим работникам гарантируют белую зарплату в размере 30 тысяч рублей. Также сотрудников ждет полный соцпакет и форма за счет работодателя. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашали на льготную службу во вневедомственную охрану в Запорожье. Желающим предлагали обращаться в отдел охраны города Куртамыш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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