Минтранс ищет в Кургане начальника службы для охраны моста

15 февраля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Курганцев приглашают в службу охраны моста Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уральский филиал ведомственной охраны Минтранса РФ разместил вакансию начальника подразделения по охране моста через реку Тобол в Кургане. Соответствующее объявление вышло на сайте по поиску работы. «Уральскому филиалу ведомственной охраны Минтранса России требуется начальник подразделения <…> по охране моста через реку Тобол», — приводится описание на сайте HeadHunter. Мост, являющийся объектом охраны, расположен на 274 км федеральной трассы «Иртыш» в Кургане. От кандидатов ждут опыта руководящей работы в охране или силовых структурах. Образование должно быть не ниже начального профессионального. Руководить придется коллективом из 13 человек. Будущим работникам гарантируют белую зарплату в размере 30 тысяч рублей. Также сотрудников ждет полный соцпакет и форма за счет работодателя. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашали на льготную службу во вневедомственную охрану в Запорожье. Желающим предлагали обращаться в отдел охраны города Куртамыш.

Уральский филиал ведомственной охраны Минтранса РФ разместил вакансию начальника подразделения по охране моста через реку Тобол в Кургане. Соответствующее объявление вышло на сайте по поиску работы. «Уральскому филиалу ведомственной охраны Минтранса России требуется начальник подразделения <…> по охране моста через реку Тобол», — приводится описание на сайте HeadHunter. Мост, являющийся объектом охраны, расположен на 274 км федеральной трассы «Иртыш» в Кургане. От кандидатов ждут опыта руководящей работы в охране или силовых структурах. Образование должно быть не ниже начального профессионального. Руководить придется коллективом из 13 человек. Будущим работникам гарантируют белую зарплату в размере 30 тысяч рублей. Также сотрудников ждет полный соцпакет и форма за счет работодателя. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашали на льготную службу во вневедомственную охрану в Запорожье. Желающим предлагали обращаться в отдел охраны города Куртамыш.