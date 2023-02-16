Главврач Коммунарки раскрыл состояние Костомарова

Главврач Коммунарки Проценко: состояние Костомарова сохраняет положительную динамику

16 февраля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Состояние фигуриста хорошее, но ситуация может поменяться, заявил Денис Проценко Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Состояние фигуриста Романа Костомарова демонстрирует положительную динамику, но риск изменения ситуации в худшую сторону продолжает сохраняться. Об этом рассказал главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко. «Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У спортсмена начинает восстанавливаться работа функции почек», — передает слова врача клиники, где фигурист проходит лечение, «Аргументы и факты». Он добавил, что есть надежды на то, что ситуация продолжит оставаться положительной. Сейчас Костомаров самостоятельно дышит, но ситуация может обернуться в худшую сторону в любой момент, заключил Проценко. Роман Костомаров находится в реанимации с начала января. Тогда он попал в больницу с пневмонией. Костомарову ампутировали часть стопы. В настоящий момент врачи борются за жизнь и здоровье спортсмена. Жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина заявила, что спортсмен находился в плохом состоянии, и то, что он сейчас жив, — огромная заслуга врачей, передает RT.

Состояние фигуриста Романа Костомарова демонстрирует положительную динамику, но риск изменения ситуации в худшую сторону продолжает сохраняться. Об этом рассказал главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко. «Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У спортсмена начинает восстанавливаться работа функции почек», — передает слова врача клиники, где фигурист проходит лечение, «Аргументы и факты». Он добавил, что есть надежды на то, что ситуация продолжит оставаться положительной. Сейчас Костомаров самостоятельно дышит, но ситуация может обернуться в худшую сторону в любой момент, заключил Проценко. Роман Костомаров находится в реанимации с начала января. Тогда он попал в больницу с пневмонией. Костомарову ампутировали часть стопы. В настоящий момент врачи борются за жизнь и здоровье спортсмена. Жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина заявила, что спортсмен находился в плохом состоянии, и то, что он сейчас жив, — огромная заслуга врачей, передает RT.