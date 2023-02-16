Экс-командир легендарной «Альфы» поделился с курсантами пермского военного вуза своим опытом

Николай Зайцев раскрыл, как группа «А» боролась с террористами и преступниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курсанты Пермского военного института войск нацгвардии (ПВИВНГ) встретились с бывшим командиром антитеррористической группы «Альфа» Геннадием Зайцевым. Детали встречи приводятся на сайте вуза. Герой СССР поделился опытом проведения спецоперации по освобождению заложников и ликвидации преступников.

«Геннадий Николаевич рассказал курсантами факультета тыла о личным опыте в проведении спецоперации по освобождению заложников и ликвидации опасных преступников: американское посольство в Москве (март 1979 года), Сарапуле (декабрь 1981 года), Тбилиси (ноябрь 1983 года), Уфа (сентябрь 1986 года) и Минеральных Водах (декабрь 1988 года)», — говорится на сайте ПВИВНГ. Также

Также генерал-майор поздравил курсантов военного вуза с наступающим праздником — Днем защитника Отечества. Геннадий Зайцев родился 11 сентября 1934 года в деревне в Пермской области. В 1966 году заочно окончил Высшую школу КГБ имени Дзержинского. В 1977 году Зайцев возглавил группу «А». За заслуги в обеспечении безопасности удостоен звания Героя СССР и медали «Золотая Звезда».