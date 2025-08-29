Бастрыкин заинтересовался делом пермяка, который жестоко избил соседа клюшкой для гольфа

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство жителя Перми. Он наехал на соседа на авто, а затем жестоко избил его клюшкой для гольфа.
«В СМИ распространилась информация о том, что житель Перми совершил наезд на своего соседа автомобилем в ответ на высказанную в его адрес критику. Затем подозреваемый покинул транспортное средство и нанес потерпевшему многочисленные удары клюшкой для гольфа по голове и телу, причинив ему травмы», — сообщает telegram-канал «Следком».
Руководитель ведомства поручил начальнику Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный отчет о ходе расследования. А также об установленных обстоятельствах произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало о том, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
